Pagamenti digitali, le Marche al top in Italia

Pagamenti digitali, Italia quarta in Europa per crescita delle transazioni cashless nel 2024: +23,2%. E le Marche hanno le migliori performance con Ancona e provincia che si colloca al primo posto in Italia per aumento di pagamenti, +56,8%. Tra i settori merceologici in cui i pagamenti digitali crescono di più spiccano gallerie d’arte (+150,8%), negozi di fiori (+79,7%) e gioiellerie (+63,6%). Il cashless continua a estendersi anche tra bar e club (+35,1%), turismo (+28,1%) e caffè e ristoranti (+27,8%), tutti settori in cui l’uso dei pagamenti digitali sta ormai diventando consuetudine consolidata. Questi i risultati dell’Osservatorio Europa Cashless di SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione, che ha analizzato l’andamento delle transazioni senza contanti in Europa. "In Italia i pagamenti cashless crescono a un ritmo superiore a quello di tutte le grandi nazioni europee, superando per aumento di transazioni Francia, Germania e i paesi scandinavi. Guardando al contesto nazionale, il cashless cresce in quasi tutte le province italiane", dichiara Umberto Zola, responsabile Online Sales di SumUp.