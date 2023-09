Pagamento della Tari, la Polita: "Ecco le bugie dell’assessore"

"Marco Giacanella si arrampica sugli specchi dando della bugiarda non solo a me, ma anche a chi dall’ufficio Tributi ha voluto chiarire ai contribuenti inferociti le modalità di pagamento della tassa rifiuti". La capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita non ci sta e replica duramente all’assessore al Bilancio, in merito alla questione più discussa degli ultimi giorni. Ovvero le modalità di pagamento della Tari che, in più di un caso, stanno mettendo in difficoltà i cittadini e, soprattutto, l’utenza più anziana. "Giacanella dimentica che nella comunicazione inviata ai contribuenti si indica unicamente la possibilità di utilizzare il sistema PagoPA, con costi aggiuntivi per i cittadini, oltre ai consueti aumenti della tariffa a fronte, peraltro, di un servizio peggiore – dice Polita –. A confermare la realtà dei fatti, ecco quanto mi riferisce una cittadina proprio oggi (tre giorni fa, ndr): ‘Ho appena telefonato all’ufficio Tributi del Comune per chiedere come devo fare per pagare la Tari con F24 come ho fatto tutti gli anni. L’impiegata mi ha risposto che questa modalità non è più prevista. Esiste solo il PagoPA. Ho detto che non sapevo come si fa, dato che sono anziana, e che avevo sentito dire che in questo modo ci sono delle commissioni. Ho chiesto a carico di chi vanno le commissioni. Risposta: naturalmente, a carico del contribuente. Spero che le telefonate siano registrate’". La dura replica della consigliera di minoranza non si è fatta attendere, dopo le specifiche arrivate da Giacanella e riportare dal Carlino. "È ovvio che il bugiardo sia l’assessore Giacanella perché per pagare con F24 occorrono alcune informazioni che nel bollettino non ci sono e perché questo metodo di pagamento non è neppure menzionato nell’avviso inviato dal Comune".