Pagamento della Tari, scattano gli avvisi: alcune famiglie in crisi

Sono partiti gli avvisi per pagare la prima rata della Tari a Osimo. Una pioggia di lettere che sta raggiungendo in queste ore famiglie e aziende, alcune in crisi perché gravate dal caro vita. La prima scadenza della tassa rifiuti è fissata a venerdì per il 50 per cento dell’importo annuo determinato applicando le tariffe 2022, la seconda scadenza al 31 ottobre (25 per cento dello stesso importo), la rata unica al 16 giugno (75 per cento dell’importo annuo) e la terza scadenza al 16 dicembre, saldo determinato dall’applicazione delle tariffe 2023 con conguaglio su quanto versato in acconto. Resta pressoché invariato il gettito della Tari, come discusso durante uno degli ultimi Consigli comunali, introito che dipende oramai da Arera, anche in considerazione delle linee guida nazionali di uniformità della tariffa, e aumentato quest’anno dello 0,26 per cento a Osimo, un euro circa all’anno a famiglia. Per l’esercizio 2023 il Comune ha accertato quattro milioni e 651mila euro iscrivendoli nel capitolo di entrata come acconto. Gli accertamenti delle imposte non versate intanto proseguono, tanto che l’Ufficio Tributi del Comune, nel mese di maggio, ha elaborato una quarta emissione di 172 avvisi relativi all’Imu nei confronti di utenze domestiche (157) e non (15), proprio per recuperare l’imposta non versata nell’annualità 2018 per un importo complessivo di 272mila e 710 euro, tra interessi, sanzioni e spese di notifica. Di certo c’è pure che Osimo nel 2022 ha comminato 785mila e 850 euro di multe, da cui, tolti 208mila finiti nel fondo crediti di dubbia esigibilità, e non riscossi dunque, restano 576mila e 962 euro per l’esattezza di proventi derivanti appunto da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. Per legge, e proprio come ha appena disposto il Comune, devono essere reimpiegati in altri servizi.

Silvia Santini