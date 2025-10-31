Pagani a valanga: "Le primarie? No, prima le idee"

Comunali 2026, Vola Senigallia detta la linea: "Non condividiamo il metodo né i tempi con cui si è deciso di procedere, né le accelerazioni imposte dal partito". Partito il toto sindaco, sia per la coalizione di centrodestra che per quella di centrosinistra, la data per le primarie di coalizione dovrebbe essere il 14 dicembre. Intanto dai circolo del Pd, che dovrebbe guidare il campo largo, il nome che ha ricevuto più approvazione è stato quello di Dario Romano. Insieme però a quelli del capogruppo del Pd in consiglio comunale sono usciti anche i nomi di Domenico Liso e Paola Curzi. Per la coalizione è uscito invece il nome di Stefania Pagani, consigliera di Vola Senigallia: "Riguardo al percorso intrapreso dalla coalizione di centrosinistra per l’individuazione del candidato sindaco, come lista Vola Senigallia, e anche a livello personale, sento il dovere di esprimere pubblicamente la nostra posizione. Brevemente, per punti – spiega Pagani –. Primo: non condividiamo il metodo né i tempi con cui si è deciso di procedere, né le accelerazioni imposte dal partito di maggioranza, che rischiano di compromettere un processo serio e partecipato, che ha bisogno di tempo e confronti di coalizione sulla nostra proposta di governo. Secondo: ribadiamo che per noi il percorso da fare, nell’interesse della città e della coalizione, non cambia: prima le idee, poi i progetti, quindi una sintesi di almeno cinque punti programmatici – rilevanti e condivisi da tutti – con cui presentare l’alleanza di centrosinistra, poi le primarie per la scelta del candidato, che si possono fare anche a metà gennaio. Terzo: riteniamo il percorso appena illustrato indispensabile. Se la coalizione di centrosinistra darà anche solo l’impressione di essersi unita con l’unica intenzione di battere l’attuale amministrazione di destra, perderà. Perderemo. Su questo aspetto vogliamo essere chiari: non basterà chiedere ai cittadini di votare contro qualcuno, ma per qualcosa. Quarto: smettiamola di parlare di candidati e continuiamo a focalizzarci su un percorso condiviso, fondato sull’ascolto, sul confronto e la condivisione di idee, per arrivare ai punti programmatici e costruire quindi un rinnovato rapporto di fiducia con i cittadini". Vola Senigallia non intende quindi prestarsi ora al gioco dei nomi, che rischia solo di alimentare divisioni e allontanare i cittadini dalla politica, anziché coinvolgerli: la lista "rimane indisponibile a parlare delle primarie di coalizione finché, insieme a tutti gli alleati, non si arriverà a una proposta, condivisa e precisa, per quel futuro migliore che Senigallia merita".