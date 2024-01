Pagano due prodotti e ne rubano altri 140: quattro stranieri rintracciati e allontanati

Entrano in un negozio e dopo aver pagato due prodotti alla cassa fuggono rubandone altri 140. Il furto è accaduto in un supermercato di via Flaminia, la settimana scorsa e la polizia ha rintracciato ieri e denunciato a piede libero gli autori per furto aggravato in concorso: sono quattro rumeni tra i 20 e i 35 anni. Era stato il titolare ad accorgersi del furto e a chiamare i poliziotti. Per i 4 stranieri il questore ha emesso un foglio di via da Ancona per 3 anni. Per tutto questo tempo non potranno tornare in città. L’antitaccheggio aveva suonato e le tre donne si erano messe a correre. Il furto della merce, pari a 140 prodotti, del valore di 2mila euro, non è stato recuperato.