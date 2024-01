Pagliacci, orsacchiotti e bambole. Quando i giocattoli sono protagonisti

"Giocagiocattolo", un titolo divertente per uno spettacolo anch’esso divertente, ma capace di emozionare e commuovere. E’ il lavoro della compagnia milanese Teatro del Buratto che va in scena oggi pomeriggio (ore 18) al Teatro Sperimentale di Ancona nell’ambito della rassegna "A perditad’occhio", curata da Marche Teatro/Teatro del Canguro. Tratto da un testo di Beatrice Masini, lo spettacolo è diretto da Jolanda Cappi e Giusy Colucci, e interpretato da Ilaria Ferro, Marco Iacuzio, Beatrice Masala e Riccardo Paltenghi. I protagonisti in realtà sono i giocattoli: il pagliaccio, l’orsacchiotto, una bambola arrivata per sbaglio (e pochissimo ‘usata’) e l’amico immaginario. Loro, i giocattoli, sono sempre pronti a soddisfare ogni desiderio del bambino, ma quando lui non c’è loro giocano davvero, scherzano, sognano. Loro lo conoscono bene, lo vedono crescere, soffrire, ridere, piangere, conoscono i suoi segreti, le sue paure, i suoi desideri. E poi un giorno il bambino confida al suo amico immaginario la sua paura per l’arrivo di una sorellina, paura che poi la mamma e il papà non gli vogliano più bene. Per fargli passare lo spavento, per distrarlo, per farlo sentire importante, mamma e papà gli regalano un giocattolo nuovo. Adesso sono i giocattoli ad avere paura di finire dimenticati in una soffitta, in un vecchio scatolone e poi alla discarica! Comunque vada, lui sarà sempre il loro bambino. E loro i suoi giocattoli. Un bambino ha sempre voglia di giocare. E finché c’è un bambino che gioca, c’è un giocattolo felice.

Le divertenti musiche scelte e composte da Mauro Casappa conducono il pubblico nella dimensione del meraviglioso mondo dei giocattoli, dove riscopriamo alcuni aspetti dell’incanto infantile. La magia del teatro su nero porterà a credere che anche i giocattoli hanno un piccolo cuore e una loro storia.