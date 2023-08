Pakistano condannato per immigrazione clandestina torna in cella

Coinvolto in una lite domestica con alcuni suoi connazionali, cambia la detenzione di un uomo di origini pakistane arrestato nel 2020 all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) e condannato a quasi 4 anni di carcere. Venerdì gli agenti della questura di Ancona hanno eseguito la revoca della detenzione domiciliare e il conseguente trasferimento in carcere a Montacuto nei confronti di un 35enne pakistano, già sottoposto alla detenzione domiciliare nella sua casa di Ancona dal maggio scorso. Il soggetto, condannato definitivamente a luglio 2021, era stato fermato e arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e possesso di permesso di soggiorno e passaporto falsi. Reati commessi nell’agosto del 2020 appunto nello scalo lombardo che hanno portato alla sentenza emessa dal tribunale di Busto Arsizio con una pena di 3 anni, 9 mesi e 28 giorni. Nei primi giorni di agosto il cittadino pakistano è stato deferito in stato di libertà dalla questura di Ancona per il reato di lesioni personali in concorso che lo stesso, assieme a un suo connazionale, avrebbe procurato a un altro uomo pakistano a seguito di una lite avvenuta all’interno della sua abitazione. Dopo la segnalazione da parte della questura di Ancona, l’autorità giudiziaria ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare a carico dello straniero, disponendo il suo accompagnamento nel carcere di Montacuto.