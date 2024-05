Pakistano rientra in Italia nonostante l’espulsione. Arrestato: sarà rimpatriato

I poliziotti della Squadra Mobile dorica hanno rintracciato ed arrestato un pakistano di 26 anni, per aver fatto rientro nel territorio nazionale senza la prevista autorizzazione del Ministro dell’Interno, nonostante avesse a proprio carico un decreto di espulsione ed un ordine di lasciare il territorio a cui aveva dato seguito. L’arrestato, infatti, aveva lasciato il territorio nazionale a seguito di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna a ottobre 2022.

Dal fotosegnalamento della Polizia Scientifica, infatti, è emerso che lo straniero era stato precedentemente fotosegnalato in Germania ed in Francia, rispettivamente nel febbraio 2023 e nel marzo 2024, fatto che dimostrava come il pakistano avesse effettivamente lasciato questo territorio nazionale in esecuzione del precedente decreto di espulsione. Pertanto, lo stesso straniero era di fatto illegittimamente rientrato in Italia senza alcuna autorizzazione. E’ stato arrestato e trattenuto in Questura. Ieri mattina la convalida dell’arresto da parte del Gip che ha concesso il nullaosta all’espulsione dello straniero.

Il Questore di Ancona ha poi emesso a carico di un italiano di 53 anni la misura di prevenzione dell’avviso orale, su proposta del Comando Compagnia Carabineri di Ancona. La vicenda è scaturita dal recente deferimento del soggetto all’autorità giudiziaria dopo essere stato sorpreso con nove dosi di anfetamina. A seguito della denuncia e dell’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine è emerso che l’uomo frequentava pregiudicati ed aveva diversi precedenti giudiziari per reati della stessa specie ed altri contro il patrimonio. Per tali motivi è stato ritenuto pericoloso socialmente, anche in considerazione della sua escalation criminale registrata nell’ultimo periodo. In caso di inadempienza verrà applicata a suo carico una misura più grave.