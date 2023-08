Palabaldinelli, la gestione torna al Comune

Al Comune torna la gestione del Palabaldinelli. Il municipio infatti ha modificato il contratto di Global service che ha in essere con la Osimo Servizi. Alla società partecipata vengono conferiti 40mila euro in più all’anno nel contratto per svolgere servizi aggiuntivi finora espletati dal Comune. E’ stata la Osimo Servizi a giugno a chiedere al Comune di recedere in anticipo dal contratto di gestione del palasport di Villa, che aveva scadenza nel 2024. Il motivo è l’eccessiva onerosità visti i 91mila e 825 euro di spese annuali per le utenze, intestate a suo carico, a fonte di minori incassi dagli affitti degli spazi per 30mila euro. Per non mettere in difficoltà il bilancio della società partecipata, il Comune ha accolto l’istanza e ha assunto la gestione diretta del palas, intestandosi le utenze, a partire dal 15 settembre e fino al 30 settembre 2024. "Il Comune in questo momento è subentrato perché l’impianto di Villa ha un evidente scopo sociale per il territorio di Osimo, ed anche dei Comuni limitrofi – dice il sindaco Pugnaloni –. Ci si possono realizzare infatti attività configurabili come servizi di pubblica utilità, rivolti a diverse categorie di soggetti quali privati cittadini, associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, associazioni sociali e del tempo libero, istituzioni scolastiche e soggetti appartenenti a categorie sociali protette".