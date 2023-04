"Palabras de tango" di Chiaravalle, al Valle oggi il concerto spettacolo di Giacomo Medici

Gran finale per il festival "Palabras de tango" di Chiaravalle. Oggi (ore 18) al Teatro Valle ci sarà il concerto spettacolo ‘Historias de tango’, definito dal cantante Giacomo Medici "un viaggio in quel genere che con le sue melodie, narrazioni e seduzioni ha cambiato il mondo, tanto da essere riconosciuto Patrimonio culturale dell’umanità dall’Unesco". E’ un omaggio alla voce di Carlos Gardel, vera icona, alla rivoluzione rappresentata da Astor Piazzolla, alla poesia di Horacio Ferrer. Un viaggio tra note e parole per raccontare ‘un fenomeno culturale ancora in fermento’. Sul palco, il Quintetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, Sarita Schena (voce), Massimiliano Pitocco (bandoneón), Massimiliano Caporale (pianoforte), Martin Diaz (chitarra), Michele Lobefaro e Gabriella Todisco (ballerini).