PalaCasali, ecco in pista i big per il Tricolore. Due giorni di gare con vista sulle Olimpiadi

Un altro fine settimana tricolore per l’atletica al PalaCasali. Oggi e domani in pista scenderanno i big nei campionati italiani assoluti. Appuntamento nell’impianto dorico per una edizione tricolore ricca di spunti e di atleti che hanno vivacizzato le ultime settimane a colpi di record italiano. Sarà l’edizione 55 dei Campionati Italiani Assoluti indoor, il principale evento invernale dell’atletica leggera in Italia. Non ci sarà negli 800 metri il ragazzo di casa, Simone Barontini (Fiamme Azzurre), reduce dal quinto posto di sabato a Lievin, ma anche da un lieve risentimento muscolare che non gli permetterà di scendere in pista. Ieri il mezzofondista dorico si è affidato a un post social.

"Ho iniziato atletica 12 anni fa in questo palazzetto, qui ho un sacco di ricordi stupendi: tante vittorie, qualche sconfitta, una marea di abbracci e molto altro che è meglio non raccontare. Gareggiarci è ogni volta speciale e questo anello è sempre riuscito a motivarmi tanto quanto uno stadio gremito con decine di migliaia di persone a tifare. Purtroppo quest’anno per la prima volta non prenderò parte ai campionati italiani indoor, da questo autunno sto scontando tutti gli infortuni che non ho subito durante la mia carriera e nonostante ho sempre un asso nella manica devo saltare quella che da sempre è la mia olimpiade invernale. Per fortuna in estate ce n’è una vera e sto facendo di tutto per arrivarci nel modo migliore possibile" promette ‘Baro’.

Non ci sarà nemmeno il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi impegnato negli Usa nell’All Star Game Nba di Indianapolis e che sta concentrando tutta la preparazione sulle Olimpiadi di Parigi. Ma non mancano comunque i nomi di prestigio dell’atletica italiana. Oggi 11 i titoli in palio nella prima giornata. È il giorno del salto in lungo con la grande attesa per le prove di Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) e Mattia Furlani (Fiamme Oro). Batterie e finali per gli ostacoli. Riflettori su Lorenzo Simonelli (Esercito) che nelle scorse settimane si è appropriato del record italiano dei 60hs con 7.50.

Senza dimenticare Il braccio di ferro tra i pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir, con Fabbri reduce dal 22,37 nel peso di Liévin, sesto di sempre al mondo indoor, secondo europeo della storia al coperto, migliore misura in assoluto dell’anno.

Nel triplo Andy Diaz, poi il talento di Pietro Arese e Lorenzo Simonelli, la motivazione del campione d’Europa Samuele Ceccarelli. Per i ‘nostri’ nei 400 metri c’è l’osimana Angelica Ghergo, l’anconetano Alessandro Moscardi, sceso quest’anno a 47’’34 nei 400 al maschile. Nella staffetta 4x200 ci sarà la Sef Stamura Ancona con Benedetta Boriani, Virginia Bancolini, Sofia Scorcelletti, Sara Santinelli.