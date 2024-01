PalaCasali, festa di atletica. Pagliarini e Iapichino ok

Le emozioni non mancano al PalaCasali nel secondo fine settimana di meeting. Doppia vittoria per la freccia della velocità Alice Pagliarini e doppio record personale per la fuoriclasse azzurra Larissa Iapichino. La sfida sui 60 metri si chiude con il successo della diciassettenne marchigiana che dimostra di essere già in forma al debutto stagionale e alla prima uscita con la maglia delle Fiamme Gialle.

La pluricampionessa italiana giovanile, 18 anni ancora da compiere, riesce subito a correre in 7’’40 nel turno eliminatorio e poi si aggiudica anche la finale con 7’’44. È un ottimo inizio per la sprinter proveniente dall’Atletica Fano Techfem, appena entrata nelle juniores. Alle sue spalle, per due volte, la vicecampionessa europea indoor del salto in lungo Larissa Iapichino che chiude la finale in 7’’45 al secondo posto dopo essere scesa a 7’46 in batteria per riscrivere il record personale di 7’’47.

Un test di velocità per verificare il lavoro svolto nella preparazione dalla 21enne dell’Atletica Firenze Marathon che resterà ad Ancona per una settimana di allenamenti in vista dell’esordio in pedana del 4 febbraio a Dusseldorf. Terza l’ascolana Ilenia Angelini (Esercito) con 7’’51 a migliorare il 7’’53 del primo round.

Negli 800 metri esulta la pesarese Eleonora Vandi (Avis Macerata) che torna ad abbassare il record regionale assoluto indoor con 2’04’’02. Terza a suon di personal best la junior fanese Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona) in 2’09’’66 all’indomani dei 1500 da record marchigiano di categoria con 4’36’’18 fatto segnare dalla ragazza allenata da coach Fabrizio Dubbini.

Al maschile si impone Federico Vitali (Atl. Avis Macerata) superando il suo primato con 1’52’’09, quarto il compagno di club Ndiaga Dieng in 1’52’’56. Tra gli uomini nei 60 metri sesto in finale e ottavo tempo complessivo per Fabio Yebarth (Sport Atl. Fermo) con 6’’89. L’alto è vinto dall’azzurra Alessia Trost (Fiamme Gialle) che non fa meglio di 1,71 all’esordio stagionale, terza la 15enne Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese) con 1.65.

Nel pentathlon allieve terza Timea Tarulli (Collection Atl. Sambenedettese, 2740) e quarta l’osimana Angelica D’Addario (Team Atl. Marche, 2684). L’entusiasmo dei giovanissimi invade il PalaCasali nel meeting dedicato a cadetti e ragazzi con il primo posto di Manuel Rogani (Sef Stamura Ancona) in 2’45’’62 nei 1000 metri under 16. Doppietta tra gli under 14 per Davide Andreoli Scipioni (Atl. Fabriano), vincitore sui 60 ostacoli in 9’’63 e nel lungo con 4.83.