PalaCasali, le sfide per il tricolore: in palio 26 titoli

Tutto pronto per il secondo fine settimana del febbraio tricolore al PalaCasali di Ancona. Di nuovo nel segno dei giovani e stavolta con gli under 18 per i Campionati italiani allievi. Un’altra due giorni, domani e domenica, di sfide che metteranno in palio 26 titoli, dopo la rassegna juniores-promesse, ancora con grandi numeri di partecipazione: quasi 800 atleti in rappresentanza di 231 società provenienti da tutta Italia.

Le Marche si presentano con 29 iscritti e nel triplo entra in pedana da capolista stagionale Franca Shanon Dongmo (Sef Stamura Ancona) che a ottobre ha conquistato il titolo italiano under 16 e quest’anno è già atterrata a 12,48 in occasione del Memorial Giovannini. Nell’alto punta al podio la vicecampionessa tricolore Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese), due medaglie d’argento nella passata stagione, sia indoor che all’aperto.

Da seguire sempre nei salti l’astista Sofia Cardinali (Sport Atl. Fermo), protagonista del successo tra le cadette nel 2023 e capace di superare due volte 3,60 a gennaio pareggiando il suo primato regionale in sala di categoria, oltre a Ludovica Zanardini e Alessio Collini, entrambi della Collection Atletica Sambenedettese.

Anche nei lanci tocca a una campionessa italiana under 16 dell’anno scorso, Beatrice Stagnaro (Atl. Avis Macerata), oro nel disco e qui in gara nel peso. In pista cercano un piazzamento di rilievo la marciatrice Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona) e il mezzofondista Marsel Provenziani (Atl. Avis Macerata), nel peso Osazuwa Eric Uyi (Sef Stamura Ancona).