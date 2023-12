PalaCesari, ginnaste al freddo: si corre ai ripari

Freddo al PalaCesari? Il sogno per la campionessa Mondiale Sofia Raffaeli, vanto della città, di potersi allenare in un palazzetto ben riscaldato ha acceso il fuoco delle polemiche. C’è chi punta il dito contro l’esternalizzazione dell’appalto calore, effettuata dall’ex sindaco Giancarlo Sagramola chi evidenzia come il problema fosse già noto da un po’. Ieri i tecnici si sono messi subito al lavoro per la pulizia dei filtri e per impostare il termostato di qualche grado più in su. Il sindaco Daniela Ghergo martedì ha dato mandato agli uffici e alla società esterna di capire come stanno le cose e perché il Comune non era stato informato del problema.

Ad andare all’attacco dall’opposizione è il consigliere Danilo Silvi (Fratelli d’Italia): "Ancora si soffre il freddo a Fabriano. Non basta avere una campionessa mondiale come Sofia Raffaeli a far preoccupare il Comune di monitorare attentamente. Quanto accaduto è vergognoso. E’ stata assurda la scelta di dare in appalto la gestione del riscaldamento, ma in generale sono incomprensibili tutte le esternalizzazioni fatte dalle precedenti Giunte e dall’attuale, come nel recente caso delle mense scolastiche. La sindaca controlli gli impianti visto l’arrivo dell’inverno e anche come gli appalti esterni gestiscono quanto di loro competenza".

A rincarare la dose l’ex sindaco pentastellato, Gabriele Santarelli: "Che la sindaca apprenda del malfunzionamento degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali da un articolo, per sua stessa ammissione, è già sufficientemente indicativo dell’assenza totale e della mancanza di attenzione di tutto quello che accade. Per discolparsi la sindaca - aggiunge Santarelli - imputa la ‘colpa’ a un affidamento di servizio nato con la giunta Sagramola che oggi siede nella sua maggioranza e ciò è piuttosto grottesco".

"L’esternalizzazione è avvenuta nel 2017 (prima dell’elezione di Santarelli, ndr)– aggiunge Daniela Ghergo - ma è irrilevante, è solo un dato per sottolineare che la gestione del riscaldamento non la fa il Comune ma un altro soggetto. Le critiche mosse al Comune sono strumentali".

L’ex sindaco pentastellato precisa che ha ragione Ghergo quando dichiara che "Il palaCesari è stato abbandonato", per poi aggiungere: "Chi lo ha abbandonato per anni, oggi amministra insieme a lei. Perché se oggi la ginnastica può godere a livello esclusivo della struttura è merito di una decisione presa dall’Amministrazione M5s per i lavori fatti".

Sara Ferreri