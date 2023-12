PalaCesari, per il restyling c’è anche Merloni

"Il PalaCesari di Fabriano ha necessità di un restyling, all’interno ci sono infiltrazioni d’acqua e al ministro dello sport Andrea Abodi chiederemo un aiuto per cercare di rimettere in sesto la struttura". Così ieri il presidente della Federazione Ginnastica Italiana Gherardo Tecchi, accanto al ministro dello Sport, Andrea Abodi. Ministro e presidente si sono complimentati con le campionesse mondiali di della Ginnastica Fabriano Sofia Raffaeli e Milena Baldassari, assieme dal sindaco Daniela Ghergo e all’assessore regionale allo Sport Chiara Biondi. Il PalaCesari dove si allenano le due azzurre è balzato nei giorni scorsi agli onori della cronaca a seguito di un’intervista della Raffaeli che lamentava di sentire freddo durante gli allenamenti.

"La ristrutturazione del palazzetto – ha aggiunto Tecchi - è necessaria a prescindere dal fatto che qui si allenino la Raffaeli e la Baldassarri, il punto è che occorrerebbe mettere mano a tutte quelle strutture sportive che versano in cattive condizioni". Il ministro Abodi ha visitato il palazzetto poi ha commentato: "È un luogo all’avanguardia che ha bisogno di contemporaneità. Siamo qui per conoscere, ascoltare. Ha bisogno della nostra attenzione". "Il 2024 - ha aggiunto - è un anno proiettato a grandi appuntamenti come le Olimpiadi e le Paraolimpiadi. Abbiamo davanti a noi tante progettualità da sviluppare, soprattutto che riguardano la scuola. Con l’introduzione dello sport in Costituzione abbiamo ancor più il dovere che lo sport stesso possa esprimere tutto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico a iniziare dalle scuole".

Anche l’ingegner Francesco Merloni, ex ministro ha annunciato il proprio impegno: "Questa è una giornata di festa per lo sport, non entravo qui da anni. Potrà essere restaurato bene visti i risultati delle nostre ginnaste. Noi non ci tireremo indietro, faremo la nostra parte. Per il riscaldamento ci sono".

"Non dimentichiamo che il PalaCesari – ha aggiunto Maila Morosin, vicepresidente della Ginnastica Fabriano - passerà alla storia perché ha qualificato due ginnaste per la stessa Olimpiade". Sofia Raffaeli e Milena Baldassari si sono esibite poi in una coreografia di gala per omaggiare la presenza del ministro per inaugurare i lavori di ristrutturazione del PalaGuerrieri e per dare sostegno al recupero del PalaCesari. Le due atlete hanno regalato al ministro un nastro rosso di ginnastica ritmica per esprimere il loro ringraziamento per la visita. La mattinata si è chiusa con il taglio del nastro del cantiere di ristrutturazione (per 4,3 milioni) del PalaGuerrieri.