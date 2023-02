"PalaGuerrieri chiuso da due anni, riapritelo"

"Vergogna.. riapritelo!". Lo striscione è comparso martedì davanti al Palaguerrieri chiuso ormai da quasi due anni e poco dopo è stato rimosso. A firmarlo il gruppo di tifosi del basket "Immaturi ‘12" che attaccano: "Di fronte al silenzio assordante sull’argomento non potevamo continuare a rimanere immobili. La vergognosa assenza di informazioni sul futuro del principale impianto sportivo fabrianese non può proseguire in questo silente vuoto. Siamo fermi a un fantomatico cronoprogramma sventagliato in campagna elettorale e mai realmente attuato. Ora basta: esigiamo risposte. Soprattutto a nome di tutta la cittadinanza chiediamo programmi e progetti chiari subito. Abbiamo appeso lo striscione di protesta, il quale è stato prontamente fatto rimuovere – aggiungono - per gridare più forte il coro che da troppi mesi cantiamo seguendo la nostra amata Janus: ‘Rivogliamo il Palazzetto’". All’attacco dall’opposizione anche Pino Pariano: "Ho presentato una mozione che spero possa essere discussa in Consiglio in tempi brevissimi in cui chiedo che, pubblicamente, il sindaco faccia chiarezza sullo stato dei lavori". "Il Pala Guerrieri – replica l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta - è una delle priorità dell’Amministrazione –. L’impianto sportivo risulta inutilizzabile a causa delle carenze strutturali evidenziate dalla relazione redatta dall’ingegner Bandieri assunta al protocollo il 13 aprile 2021. Dal apassata amministrazione nulla è stato fatto per riaprire la struttura, perdendo persino qualunque finanziamento nell’ambito del Pnrr. Pertanto si è trattato di costruire completamente da zero tutto il percorso necessario per la riqualificazione del Palasport". La giunta Ghergo spiega di essere a caccia dei fondi necessari, circa 3 milioni di euro di cui 500mila euro già stanziati dalla Regione. "Abbiamo, incaricato l’architetto Buccione di Roma – aggiunge Vergnetta - per eseguire la progettazione esecutiva dei lavori. L’architetto Buccione insieme al suo staff ha già svolto numerosi sopralluoghi e sta arrivando al perfezionamento del progetto che nelle prossime settimane sarà ufficializzato e verrà approvato dalla Giunta. In queste ore l’Amministrazione sta studiando alcune soluzioni per il finanziamento dell’opera così da avere più opzioni anche nell’ipotesi di mancato finanziamento del bando del ministero degli Interni (settembre 2022) di cui ancora non è stato ufficializzato l’esito". "Nessuno ha rimosso lo striscione – aggiunge il sindaco Daniela Ghergo –. Questa Amministrazione avendo ben nota l’urgenza ha dato, da subito, un forte impulso senza perdere ulteriore tempo".

Sara Ferreri