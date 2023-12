PalaGuerrieri, è il momento della rinascita. Consegnato il cantiere per l’avvio dei lavori

"Oggi, mentre a Napoli Sofia Raffaeli, ginnasta della Società Ginnastica Fabriano, viene premiata come atleta donna dell’anno ai Gazzetta Sports Awards, il Comune consegna il cantiere del PalaGuerrieri all’impresa incaricata, affinché abbiano inizio i lavori di ristrutturazione del tempio dello sport fabrianese". Così dall’amministrazione comunale guidata da Daniela Ghergo che ieri sottolineava: "Fabriano festeggia oggi due avvenimenti importantissimi a livello sportivo: il premio prestigioso che sarà conferito a Sofia Raffaeli e l’apertura del cantiere al PalaGuerrieri. E’ una data, questa, attesa da tutto il mondo sportivo cittadino, perché segna l’inizio del count-down che porterà lo sport della nostra città a riappropriarsi del parquet più prestigioso, quello del nostro amato palas. Abbiamo rispettato le scadenze che avevamo annunciato alla presentazione del progetto e stiamo dimostrando con i fatti l’impegno e la serietà della struttura amministrativa comunale. Oggi abbiamo posto una pietra miliare per la ripartenza della nostra città".

"Dopo circa un anno intenso di lavoro che ci ha visti impegnati nella individuazione del progettista, nella progettazione e verifica del progetto, nella ricerca di risorse, nella gestione delle procedure di affidamento, arriviamo al risultato dell’inizio dei lavori - aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Vergnetta -. L’intera comunità cittadina ha atteso questo intervento per molto tempo e adesso è necessario procedere speditamente con i lavori. Abbiamo posto uno dei primi tasselli fondamentali del nostro programma di governo". L’intervento che richiede un investimento di 4,3 milioni di euro, è così finanziato: 2.350.000 euro tramite mutuo attraverso l’Istituto per il Credito Sportivo, 500mila euro di contributo della Regione e 1.450.000 euro di fondi di bilancio, come previsto dalla variazione approvata il 30 maggio scorso.

Il PalaGuerrieri è chiuso ormai da tre anni: a seguito di una verifica sismica e della valutazione dello stato della struttura in legno alla fine del 2020 l’impianto è stato chiuso a causa delle carenze strutturali evidenziate. Sara Ferreri