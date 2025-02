PalaGuerrieri e ritardi: l’estate resta l’obiettivo

La consegna del PalaGuerrieri è prevista per l’estate. Al momento il cronoprogramma è fermo lì per il tempio dello sport fabrianesi. Gli atleti scalpitano per poter tornare ad allenarsi al suo interno.

Di difficoltà però ce ne sono e per questo l’Amministrazione comunale sta cercando di monitorare costantemente la situazione: "E’ sempre intensa l’interlocuzione con l’impresa che lavora al palas, proprio nei giorni scorsi abbiano sollecitato il rispetto dei tempi contrattuali – spiega il sindaco Daniela Ghergo -. Si tratta di un lavoro molto complesso. E’ iniziata la fase di ricostruzione dei setti che verrà seguita da quella della copertura, lavoro che implicherà il montaggio dei travi in legno. Poi sarà la volta dell’installazione della copertura in alluminio. Sono tutte fasi che devono intersecarsi perfettamente l’una con l’altra e con l’arrivo dei materiali. L’augurio è che le fasi non si sovrappongano. La prossima settimana arriverà un’altra squadra di lavoratori per accelerare le tempistiche della ricostruzione".

A breve gli alunni poi potranno rientrare nelle scuole "Mazzini" e "Marco Polo", i due plessi di via Fabbri. Sia nella primaria che nella secondaria di primo grado, infatti, sono in dirittura d’arrivo i lavori del blocco A della Mazzini e della Polo, la cui ultimazione è prevista nel prossimo mese di marzo.

Sul fronte delle manutenzioni, invece, termineranno il 22 marzo i lavori di asfaltatura previsti su diverse strade cittadine. Sono tanti i residenti che se lo chiedono e che polemizzano sullo stato di alcune di esse. Restano da completare gli interventi in via Di Vittorio, viale Moccia, viale XIII Luglio, oltre ad altri tratti che potranno essere realizzati dopo che Vivaservizi avrà completato alcuni interventi che interesseranno le condotte sottostanti le strade comunali.

"E’ un intervento di questa portata sulla viabilità cittadina non veniva realizzato da decenni - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta -. L’obiettivo è completare i lavori nei tempi previsti e garantire il ripristino delle strade, sanando eventuali difetti riscontrati. Restituire alla città una viabilità adeguata è un obiettivo che stiamo perseguendo con grande priorità rispetto ai tanti programmati".

Nel corso delle attività di asfaltatura sono emerse alcune criticità riguardanti la qualità della posa del conglomerato bituminoso. In particolare, alcuni difetti sono stati riscontrati nella stesa dell’asfalto, a causa della temperatura inadeguata del materiale al momento della posa.