PalaGuerrieri, ecco come potrà risorgere

Ecco il progetto del nuovo Palaguerrieri off limits per le competizioni sportive. Appuntamento domani (ore 11,30) alla sala conferenze del Palazzo del Podestà per la presentazione, da parte dell’amministrazione comunale, del progetto di ristrutturazione del palazzetto dello Sport Giuliano Guerrieri. L’incontro che illustrerà costi, tempi e modalità dell’atteso intervento "sarà aperto a tutti e potrà essere seguito anche in streaming grazie al link dal sito web comunale" spiegano dal Palazzo. "Il Pala Guerrieri – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta - è il cuore dello sport cittadino, e rappresenta una delle priorità dell’Amministrazione comunale. L’impianto sportivo risulta inutilizzabile a causa delle carenze strutturali evidenziate dalla relazione redatta dall’ingegner Bandieri assunta al protocollo il 13 aprile 2021. Dall’aprile 2021 fino all’insediamento di questa Amministrazione nulla è stato fatto per riaprire la struttura, perdendo persino qualunque tipologia di finanziamento nell’ambito del Pnrr. Pertanto si è trattato di costruire completamente da zero tutto il percorso necessario per la riqualificazione del Palasport". Servono 3 milioni di euro di cui 500mila euro già stanziati dalla Regione.