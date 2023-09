PalaGuerrieri, i lavori sono pronti a partire

Palaguerrieri da ristrutturare e riaprire, individuata l’impresa aggiudicataria dell’appalto, si avvicina l’inizio dei lavori. Oltre ottanta le imprese che hanno tentato di aggiudicarsi il bando. "Procede spedita – annunciano dalla giunta Ghergo - la marcia verso la ristrutturazione del PalaGuerrieri. Dopo la chiusura avvenuta il 15 settembre del bando di gara e della presentazione delle offerte, a cui hanno partecipato 84 imprese, la stazione unica appaltante della Provincia di Ancona ha pubblicato il verbale di gara con l’elenco dei partecipanti e i relativi punteggi. La migliore offerta è risultata quella presentata dall’impresa Baiocco srl di Roma. Ora si procederà alla verifica dei requisiti, dopodiché l’aggiudicazione diventerà definitiva e potranno partire i lavori".

"L’individuazione dell’impresa è un momento importante e atteso – dice il sindaco Daniela Ghergo -. Stiamo aspettando che si concludano le verifiche così da poter programmare l’inizio dei lavori con i quali verrà avviata la fase esecutiva. Già nei prossimi giorni contatteremo l’impresa per incontrarla e definire il programma dei lavori affinché partano il prima possibile". L’intervento che richiede un investimento di 4,3 milioni di euro, è così finanziato: 2.350.000 euro tramite mutuo attraverso l’Istituto per il Credito Sportivo, 500mila euro di contributo della Regione e 1.450.000 euro di fondi di bilancio, come previsto dalla variazione approvata il 30 maggio scorso. A seguito di una verifica sismica e della valutazione dello stato della struttura in legno alla fine del 2020 l’impianto è stato chiuso a causa delle carenze strutturali evidenziate. L’intervento prevede il ripristino delle condizioni generali di sicurezza statica dell’edificio, così da poter permettere il suo riutilizzo anche con la presenza di pubblico anche per attività sportive.

La Giunta aveva anche valutato la demolizione dell’attuale struttura datata 1983 e successiva ricostruzione optando poi per la ristrutturazione. A fine giugno è stato approvato il progetto esecutivo. L’incarico professionale per la progettazione esecutiva è stato affidato all’architetto Roberto Buccione dello studio Buccione Architects di Roma. "La collaborazione con l’architetto Buccione che, da ex atleta olimpionico, si è fatto interprete di ciò che rappresenta per Fabriano e per sue società sportive la mancanza del proprio Palasport – ha spiegato il sindaco Ghergo - ci ha consentito di accelerare i tempi, nonostante le difficoltà subentrate e impreviste dopo il nostro insediamento".

Sara Ferreri