PalaGuerrieri, l’accelerata ancora non basta

Al PalaGuerrieri dovranno essere rinforzati anche i piloni: in arrivo una proroga di tre mesi per il cantiere di restyling. A questo punto, se tutto andrà liscio, il cantiere dovrebbe chiudersi prima di Natale. Serviranno altri 244mila euro, già disponibili. A renderlo noto la sindaca Daniela Ghergo – dopo le proteste di un cittadino fabrianese che si è rivolto al Carlino – la quale si dice fiduciosa sull’andamento dei lavori. "È iniziata oggi – spiegavano ieri dal Comune – la fase di ricostruzione della copertura del PalaGuerrieri, con l’installazione delle nuove travi in legno, arrivate e montate nel mese di agosto dalla ditta Rubner. Un passaggio simbolico e concreto, che segna l’avanzamento dei lavori di ricostruzione del Palazzo dello Sport. Dopo la pausa estiva, il cantiere ha ripreso a pieno regime, e l’avvio di questa fase rappresenta l’inizio della fase conclusiva delle operazioni previste dal progetto. Parallelamente, il direttore dei lavori ha definito una seconda variante in corso d’opera, approvata dall’amministrazione comunale, necessaria per affrontare questioni tecniche emerse nelle ultime settimane".

Si tratta principalmente "di un rinforzo strutturale ai pilastri delle tribune, resosi necessario a seguito delle verifiche effettuate in cantiere – prosegue la sindaca –. L’intervento di consolidamento verrà realizzato attraverso l’utilizzo di fasce in fibre di carbonio. La posa della prima trave in legno installata oggi, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva – spiega Daniela Ghergo – segna l’inizio dell’ultima fase della ristrutturazione del PalaGuerrieri, quella relativa alla copertura. Rappresenta un passaggio fondamentale, anche visivamente si può apprezzare l’imponenza dell’opera, che costituirà il sostegno della copertura in alluminio. È il segnale concreto che il PalaGuerrieri sta riprendendo forma, e che, nonostante la complessità tecnica, i lavori procedono con un ritmo più veloce. Il palazzo dello sport è il punto di riferimento dell’attività sportiva della città, e restituirlo alla comunità rimane una priorità assoluta".

La variante, come spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Vergnetta, "è stata predisposta per garantire la piena sicurezza della struttura. Si tratta di un aggiornamento tecnico circoscritto, individuato tempestivamente, che ci consente di intervenire prima dell’avvio delle opere di rinforzo delle tribune, avviando le procedure di legge. Contestualmente, la variante comprende anche alcuni affinamenti tecnici, per agevolare le lavorazioni in corso, e interventi migliorativi negli spogliatoi e nei servizi igienici del pubblico".

Sara Ferreri