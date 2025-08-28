PalaGuerrieri, lavori più lunghi del previsto

Lavori al PalaGuerrieri più lunghi del previsto: i cittadini chiedono spiegazioni e certezze sul termine del cantiere. A inizio anno la giunta Ghergo, durante un’assemblea indetta proprio davanti al sito, aveva parlato di riconsegna del palazzetto rinnovato per la stagione sportiva 2025/2026, quindi con la riconsegna per questa seconda parte dell’estate. Ma anche al solo colpo d’occhio l’obiettivo sembra molto più lontano. Gli uffici inoltre dovrebbero procedere ad un’altra variante, e quindi si rischia di slittare al prossimo anno inoltrato. Per ora il Comune ha stanziato 4,3 milioni di euro. La chiusura dei lavori, già allungatasi più del previsto lo scorso anno, era stata annunciata per lo scorso mese di luglio.

Ora i cittadini tornano ad esprimere preoccupazione. "A quest’ora i lavori sarebbero dovuti essere terminati – scrive al Carlino un lettore fabrianese –, ma di questo passo,se va bene, finiranno tra un anno. Le date che l’amministrazione fornisce continuano a slittare, perché? Quello è il tempio dello sport per noi fabrianesi, serve trasparenza".

Il sindaco Daniela Ghergo, interpellata sulla questione, molto sentita in città, rassicura: "Il cantiere sta andando avanti e ci si sta preparando per montare le travi. La fine dei lavori non è un termine perentorio e la comunicazione degli aggiornamenti verrà data nei prossimi giorni, entro la fine di questa settimana".

Un anno fa, a settembre scorso, la sindaca Ghergo aveva dichiarato: "Attualmente, il cantiere ha completato il 50% delle demolizioni dei pilastri, e dalla prossima settimana partiranno gli scavi per la realizzazione della nuova trave di fondazione. Nonostante alcuni ritardi rispetto alla fase delle demolizioni, il progetto procede senza criticità rilevanti. In cantieri di questa portata, è frequente riscontrare lievi discostamenti rispetto al cronoprogramma originario, soprattutto a causa della complessità degli interventi tecnici. Tuttavia, non ci sono state criticità insormontabili, e i lavori stanno procedendo in modo conforme alle nuove previsioni".

Una variante è stata realizzata, ma ne sarà necessaria un’altra; resta poi il nodo parquet, da rifare integralmente. L’amministrazione aveva espresso l’intenzione di intervenire in una fase successiva, una volta conclusi i lavori strutturali, utilizzando risorse proprie o mediante una seconda variante. La decisione di non includere immediatamente l’intervento sul parquet era stata presa "per motivi di bilancio, nell’ottica di gestire responsabilmente le risorse disponibili senza gravare ulteriormente sui cittadini".

Sara Ferreri