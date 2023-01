"PalaGuerrieri, ’mancia’ dalla Regione"

PalaGuerrieri da ristrutturare, il mezzo milione di euro stanziato dalla Regione accende la polemica. "Nei giorni scorsi, in sede di approvazione del Bilancio regionale – rimarca Paolo Paladini capogruppo consiliare Pd - gli esponenti della destra che governa questa Regione ormai da quasi tre anni, si sono impunemente vantati di aver elargito una ‘mancia’ di 500mila euro per il nostro Palaguerrieri dopo aver bocciato un emendamento presentato dai consiglieri regionali del Pd che proponeva un ulteriore stanziamento di 250mila euro. Poi si scopre che stanziano 3 milioni per il Palasport di Montegranaro. E’ l’ennesima presa in giro da parte della Giunta regionale, che privilegia alcuni territori a scapito di altri. Figli e figliastri, come da tradizione. Cosa ha da dire, in proposito, la nostra assessora regionale fabrianese, nonché consigliera comunale che siede anche al Palazzo del Podesta’?". Il consigliere comunale Roberto Sorci attacca: "Nonostante tutte le chiacchere fatte per il palazzetto, non esiste, rispetto all’analisi del 2020, ancora un vero progetto attualizzato per la messa a norma, essendo stato conferito solo pochi giorni fa l’incarico di progettazione a un professionista esterno. Quindi allo stato non esiste un nuovo vero computo metrico".