"PalaGuerrieri, ora consiglio straordinario"

Ritardi al cantiere del PalaGuerrieri, l’opposizione unita chiede un consiglio comunale aperto. "Una richiesta che oggi più che mai – rimarcano dal locale circolo di Fratelli d’Italia –, alla luce dell’ultima proroga di 90 giorni per il termine dei lavori, concessa dall’amministrazione Ghergo, appare motivata per fare chiarezza su una vicenda che sta diventando grottesca. La cui gestione ’dilettantista’, da parte di questa Giunta, sta causando danni economici e di immagine alla città di Fabriano, insieme ad enormi disagi per le società sportive e a tutta la popolazione. Chiediamo un consiglio comunale aperto – aggiungono - perché i fabrianesi meritano rispetto, e perchè hanno il diritto di sapere quando finiranno i lavori, chi e che cosa abbia causato questo enorme ritardo nella realizzazione del Palas. Ci sentiamo presi in giro come cittadini da queste continue proroghe, dovute a varianti su questioni strutturali ampiamente prevedibili in sede progettuale. Persino ai non addetti ai lavori, ad oggi, è evidente che il progetto iniziale presentava grosse criticità, per usare un eufemismo. Considerando che non esiste un numero massimo di varianti consentite dalla legge e delle proroghe ad esse correlate, la data di termine lavori potrebbe slittare all’infinito. E’ quello che sta avvenendo e che, presumiamo, continuerà ad avvenire, finchè non saranno tappate tutte le grosse falle del progetto iniziale".

La stoccata anche all’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta: "A poco servono i suoi artifici lessicali. Mentre si parla di ’affinamenti tecnici’, di ’aggiornamenti tecnici circoscritti’, cercando di minimizzare, è stato necessario nominare addirittura una figura esterna, un direttore dei lavori, per colmare le vostre lacune, che faccia ciò che non siete in grado di fare, a spese dei contribuenti. Fareste bene a dirci la verità su quando finiranno questi benedetti lavori, e di chi è la responsabilità di quello che sta accadendo. Con quale criteri è stata individuato il ’professionista’ progettista? Chi doveva controllare prima di iniziare i lavori? A chi sono ascrivibili i ritardi accumulati? Perché non è stata prevista una copertura con il fotovoltaico?". Il consiglio aperto, la cui data dovrà essere fissata, ha lo scopo di "avere certezze sui tempi di consegna dell’opera, per velocizzarne l’esecuzione e fare chiarezza sulle responsabilità di questo scempio. Ci auguriamo – concludono da Fdi – che in seguito a questo confronto non si ripetano più le improvvide dichiarazioni della sindaca che si dichiara addirittura ’emozionata’ dinanzi alla trave di copertura".