"PalaGuerrieri pronto entro l’anno"

"Entro fine dicembre il termine dei lavori". E’ il nuovo cronoprogramma annunciato ieri per il PalaGuerrieri in ristrutturazione, durante il consiglio aperto chiesto dall’opposizione.

Un nuovo slittamento dopo che la fine lavori era stata annunciata prima a luglio e poi posticipata di tre mesi, al 30 novembre. Ad andare all’attacco ieri il consigliere di opposizione Danilo Silvi, insieme a Silvia Marchesini, presidente del circolo fabrianese di Fdi, per Fratelli d’Italia.

Da Fdi hanno sottolineato come il cantiere sarebbe stato "fermo per mesi, e il progetto sbagliato", evidenziato i costi aggiuntivi e chiesto tempi certi per la restituzione alla città del Palaguerrieri, perché lo "sport merita una casa vera".

"Abbiamo consultato i tecnici – ha spiegato la sindaca – ma le tempistiche dei cantieri, come sa ormai chiunque, sono soggette a variabili, specie se si tratta di ristrutturazione. C’è la questione del subappalto, quella del reperimento dei materiali. Si scarica la responsabilità dei ritardi sull’amministrazione, che però non ne ha. Può controllare e monitorare l’andamento dei lavori, in capo alla ditta che si è aggiudicata l’appalto".

Il dirigente Lavori pubblici Armando Natalini ha ricordato che l’iter amministrativo è iniziato il 16 agosto 2022, uno dei primi atti dell’amministrazione allora appena insediata, a dimostrazione dell’attenzione rivolta verso il palasport cittadino.

"Il progetto esecutivo è stato approvato nel giugno 2023 per 4,3 milioni di euro, interamente coperti da risorse comunali, con un contributo regionale di 500 mila euro – hanno ricordato i tecnici –. Durante l’esecuzione sono state necessarie due varianti: una per la ricostruzione dei setti al posto del rinforzo e l’adeguamento degli spogliatoi e dei percorsi interni, per assicurare accessibilità e funzionalità, l’altra ha corretto un errore progettuale emerso in corso d’opera. Ad oggi l’importo delle somme messe a disposizione dall’amministrazione è rimasto a 4,3 milioni".

La sindaca Ghergo ha proseguito: "Abbiamo affrontato la questione con trasparenza e dialogo costante con la cittadinanza, le società sportive e i tifosi".

Le varianti, ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta, "sono state finanziate grazie alle somme a disposizione già presenti nel quadro economico, senza alcun aumento di spesa per il Comune. Attualmente restano circa 470 mila euro di economie destinate alle ultime lavorazioni, tra cui l’adeguamento degli impianti e delle finiture. Secondo quanto comunicato dall’impresa appaltatrice, sta per essere completato il getto dei setti e l’installazione della copertura. Seguiranno le lavorazioni interne e gli interventi di completamento. L’obiettivo è consegnare un impianto moderno, sicuro e pienamente conforme alle normative sportive e antisismiche".