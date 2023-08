PalaGuerrieri, pubblicato il bando per i lavori di ristrutturazione

Un altro passo avanti verso la riapertura del PalaGuerrieri: pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione. Ieri, a distanza di poco più di un anno dall’insediamento della giunta Ghergo, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del tempio dello sport cittadino, per un importo complessivo dei lavori di 3 milioni e 545mila euro, corrispondente a un quadro economico di 4 milioni e 300mila euro comprensivo delle spese accessorie. La pubblicazione è il culmine dell’attività amministrativa svolta, dalla predisposizione dei documenti preliminari, passando per l’incarico al progettista, fino all’ottenimento del mutuo dal credito sportivo. Il 15 settembre si chiuderà la fase per la presentazione delle offerte e nel mese di settembre ci sarà l’individuazione della ditta aggiudicataria in modo da avviare la fase esecutiva. "Nel pieno rispetto della road map esposta nell’assemblea di presentazione del progetto – spiega il sindaco Daniela Ghergo - entro l’autunno ci saranno le condizioni per avviare i lavori. Con la pubblicazione del bando l’attività puramente amministrativa è completata grazie al grande lavoro svolto dall’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta, coadiuvato dalla struttura tecnica e da quella finanziaria comunale e, per il bando, dalla collaborazione della stazione unica appaltante della Provincia di Ancona. Hanno lavorato a ritmi sostenuti anche nel mese di agosto pur di procedere velocemente alla pubblicazione del bando per individuare quella che sarà l’impresa che realizzerà i lavori. Un impegno, quello della ristrutturazione del nostro Palasport, a cui l’Amministrazione comunale tiene particolarmente per ciò che esso rappresenta non solo per il mondo sportivo ma per l’intera città". "Un avvenimento importante, un impegno preso con tutta la città, un risultato straordinario frutto del lavoro dell’Amministrazione comunale e del supporto della struttura tecnica dell’ente - dichiara l’assessore Lorenzo Vergnetta -. Con questo atto si chiude la fase preparatoria e amministrativa e si apre quella esecutiva. C’è ancora molto da fare, ma con impegno e determinazione stiamo procedendo alla ricostruzione di questa comunità". L’intervento che richiede un investimento di 4,3 milioni di euro, è così finanziato: 2.350.000 euro tramite mutuo attraverso l’Istituto per il Credito Sportivo, 500mila euro di contributo della Regione Marche e 1.450.000 euro di fondi di bilancio, come previsto dalla variazione approvata il 30 maggio scorso.

Sara Ferreri