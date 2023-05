PalaGuerrieri, si accelera per il via ai lavori

Il restyling del PalaGuerrieri approda oggi in consiglio comunale. Nel corso della seduta sarà discusso e votato l’aggiornamento del piano triennale dei Lavori pubblici. Inserito all’ordine del giorno un intervento nell’area interessata dalla frana di Moscano e la riqualificazione del Palaguerrieri, chiuso da due anni, e al centro dell’attenzione del mondo sportivo e non solo visto che era sede anche delle attività di protezione civile e sede utilizzata in passato per le emergenze e le calamità. "Si tratta – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Vergnetta – di un passaggio fondamentale perché è il primo atto di avvio dell’iter di ristrutturazione, senza il quale non possono essere fatti gli atti successivi, come, ad esempio, la gara d’appalto. Il prossimo passo sarà approvare il progetto esecutivo e poi affidare alla Provincia le procedure di gara".

Riflettori accesi dunque sul PalGuerrieri il cui progetto di recupero è stato redatto dall’architetto Roberto Buccione. La nuova Giunta ha messo mano alla riqualificazione del palazzetto poco dopo il suo insediamento, il 16 agosto dello scorso anno, quando con delibera è stato approvato il Documento Unico di Programmazione con la previsione dell’intervento al PalaGuerrieri. A seguito di verifica sismica e lo stato di ammaloramento della struttura in legno si è deciso di sostituite l’intera copertura con nuove travi in legno lamellare. Secondo quanto riferito nel mese scorso dal sindaco Ghergo verranno rinforzati i setti di appoggio delle travi ed eseguita la connessione degli stessi in fondazione, costituendo una sorta di canale di raccolta delle acque. Previsto inoltre l’adeguamento sismico delle tribune, ma anche nuove tamponature perimetrali esterne, nuovi infissi ed impianti elettrici.

Sarà adeguato alle nuove normative anche l’impianto antincendio per un investimento che sfiora i 4 milioni di euro di cui 2 con finanziamento a tasso zero grazie al Credito sportivo. Dopo il via libera del consiglio e l’approvazione del progetto esecutivo si potrà partire con la gara per i lavori. I tempi di cantiere sono stimati in un anno. La giunta Ghergo punta a riaprire la struttura per fine 2024. Al centro della seduta di oggi anche le criticità nelle frazioni. "Quattro gli interventi importanti – spiega Vergnetta - due riguardano le frane di Belvedere e Collepaganello finanziati da Anas e due molto attesi dalla cittadinanza che, finalmente, entrano nell’iter della programmazione dell’ente, perchè finanziabili: la frana di Moscano e il Palazzetto dello sport appunto. C’è ancora molto da fare, ma siamo sulla buona strada" conclude.

Sara Ferreri