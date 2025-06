PalaGuerrieri, si avvicina la fine dei lavori

Si è tenuto ieri di fronte al cantiere del PalaGuerrieri l’incontro pubblico tenuto dal sindaco Daniela Ghergo e dall’assessore Lorenzo Vergnetta al quale ha preso parte una folta rappresentanza di cittadini e tifosi. Sul versante tecnico, i primi cinque setti strutturali sono stati completati e liberati dalle impalcature; altri saranno ultimati nelle prossime settimane. L’obiettivo, secondo il cronoprogramma dell’impresa, è arrivare alla copertura dell’impianto entro l’inizio dell’autunno. L’impresa Baiocco ha rafforzato in maniera significativa la squadra di lavoro. È stato inserito un nuovo direttore dei lavori, assunto un tecnico locale presente stabilmente in cantiere e aumentato il numero di operai. Un potenziamento che ha consentito di dare continuità e ritmo alle attività. Con il completamento graduale dei setti – ne sono previsti ulteriori dieci nei prossimi giorni – si potrà procedere con l’installazione delle travi di legno di sostegno, e infine della copertura.

Sono già partiti gli ordinativi sia delle travi in legno che della copertura in alluminio, così da non rallentare la fase esecutiva. Inoltre, si sta già lavorando per predisporre l’intervento sugli spazi interni, in modo da poter procedere in sequenza e ridurre i tempi complessivi di cantiere. Il sindaco Daniela Ghergo: "Questa mattina abbiamo assistito a un momento importante di partecipazione di molti cittadini, sportivi e tifosi su un tema che per la città è importante e strategico: l’andamento dei lavori del PalaGuerrieri e la loro ultimazione. Siamo in una fase operativa, in cui i risultati cominciano a essere visibili. Il Palaguerrieri è un’infrastruttura centrale per Fabriano, e siamo determinati nel controllare ogni fase affinché l’impresa porti a termine i lavori il prima possibile. Monitoriamo i passaggi, in costante contatto con l’impresa, per assicurarci che il cambio di passo dei lavori sia costante e ci avvicini al giorno in cui potremo inaugurare il nuovo Palas. Oggi abbiamo condiviso lo stato dei lavori, chiarito passaggi e scelte, in modo che i cittadini possano avere chiare le fasi di lavoro, senza rimanere ostaggio di disinformazione e speculazioni. La partecipazione è l’elemento che va sottolineato maggiormente: il dialogo costante con la città e con i tifosi è un cardine imprescindibile per avere consapevolezza dello stato dell’opera di riqualificazione. Una volta avviato il montaggio della copertura, di cui i setti in costruzione sono l’elemento fondante, potremo cominciare a pensare all’organizzazione dell’inaugurazione, siamo ottimisti che non dovremo ancora aspettare a lungo per vivere quel momento".