PalaGuerrieri, spostato il Consiglio: è bufera

Consiglio comunale aperto sul Pala Guerrieri rimandato per la campagna elettorale in corso, l’opposizione parla di "atto vergognoso" e fa sapere di aver segnalato al Corecom per ‘il logo del Comune utilizzato a scopo elettorale’. Una segnalazione arrivata da Fdi e riguardava un evento di sport con i capio fabrianesi.

La seduta era fissata per venerdì prossimo ma è stata rinviata al 10 ottobre. "Con l’approssimarsi delle elezioni regionali, inevitabilmente, gli animi si surriscaldano – attaccano dal locale circolo Fdi - la passione politica si accende, si susseguono gli appelli dell’una e dell’altra parte politica e gli appuntamenti diventano frenetici. Ci sta anche, in questo clima, che chi è chiamato ad amministrare e a ricoprire ruoli istituzionali, manifesti le proprie preferenze, più o meno apertamente, ci mancherebbe altro, del resto anch’essi sono espressione di una parte politica. Ciò che invece è inconcepibile, anzi, inammissibile, è il costante utilizzo delle funzioni istituzionali e delle cariche pubbliche, a scopo propagandistico ed elettorale. La Giunta Ghergo e la sua maggioranza, non si preoccupa più nemmeno di usare un minimo di contegno ne’ tantomeno un po’ di rispetto verso i cittadini che rappresenta. Agisce apertamente, piegando le funzioni e le decisioni del consiglio comunale all’agenda elettorale del compagno Ricci, cercando in tutti i modi agevolarne il consenso in città.

Così avviene che il consiglio comunale aperto sul PalaGuerrieri, previsto per il 26 settembre venga spostato ’per non influenzare le elezioni’ si è detto apertamente ma ufficiosamente, alla riunione dei capigruppo. E perché mai cara sindaca, dovrebbe influenzare (negativamente) gli elettori? Ciò che è inaccettabile e vergognoso - aggiungono - è che si rimandino questioni importanti per mero calcolo politico. Così come non è tollerabile mettere su manifestazioni dell’ultim’ora per celebrare gli atleti fabrianesi quando uno di essi, il campione di pattinaggio Scassellati, è ancora in Cina. Ma ci sono le elezioni, bisogna mettercela tutta per far recuperare terreno al compagno di partito pesarese. E allora chi se ne importa se ne manca uno, e se gli impianti sono disastrati? Che non si sappia quando il PalaGuerrieri sarà terminato e quanto ci costerà. Mettiamo un bel logo del Comune con tanto di patrocinio in barba alle normative sulla par condicio, su ogni evento da qui al 28 settembre, e il gioco è fatto. Pazienza se poi il Co.re.com ci sanzionerà (a proposito, siamo stati noi a fare la segnalazione), tutt’al più togliamo il logo e continuiamo a fare campagna elettorale per Ricci patrocinando contro la legge, anche la sagra delle cavallette, se ci fosse. Noi continueremo, a vigilare e a contrastare questo tipo di atteggiamento, perché il Comune e le istituzioni non sono sedi di partito".