PalaGuerrieri, tutti in attesa di Abodi: "Intanto si sta lavorando a pieno ritmo"

La visita di dicembre è saltata per sua indisposizione ma il ministro dello Sport Andrea Abodi è tuttora atteso a Fabriano che lo aspetta con trepidazione. Sarà fissata presto un’altra data che dovrebbe prevedere lo stesso calendario, un incontro precedente all’evento successivo al teatro Gentile. L’invito era stato inoltrato dal sindaco Daniela Ghergo per discutere del futuro del PalaCesari, casa della ginnastica ritmica individuale italiana. Sarebbe stata l’occasione anche per fare il punto sui lavori al PalaGuerrieri.

Per i due palazzetti la situazione resta invariata: "Il ministro Abodi segue con attenzione la situazione dei nostri impianti sportivi dove si allenano le nostre eccellenze - dichiara il sindaco -. Per il PalaCesari il Comune ha completato la verifica sismica e presenterà un progetto di ristrutturazione ma è pronto anche un progetto per un nuovo impianto. Molto dipenderà dagli impegni economici che potranno assumersi i soggetti invitati al tavolo tecnico (Ministero, Regione e Federazione) considerando che il Comune di Fabriano ha impegnato risorse economiche importanti per il PalaGuerrieri e non potrà sostenere un altro impegno gravoso".

Proseguono i lavori al PalaGuerrieri dopo la demolizione: "Nei giorni scorsi negli uffici comunali sono stati messi a punto i dettagli della ricostruzione dei plinti e della copertura, alla presenza dell’amministratore dell’impresa appaltatrice Stefano Baiocco e del suo staff. Due squadre stanno lavorando alle fondazioni della struttura e alla ricostruzione dei setti".