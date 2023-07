Palas, ok al progetto: ora la gara d’appalto

A passi spediti verso il nuovo PalaGuerrieri. Con delibera di Giunta è stato approvato il progetto esecutivo riguardante la ristrutturazione del palazzetto per un investimento complessivo di 4,3 milioni di euro. Si conta di riaprirlo entro il prossimo anno. Il progettista incaricato è l’architetto Roberto Buccione di Roma. "L’amministrazione comunale – si legge nella delibera della giunta Ghergo - si è posta come obiettivo primario quello di ripristinare la funzionalità dell’edificio che è classificato come ‘edificio di interesse strategico’ e la cui funzionalità, nel caso di calamità, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile poiché ospita attività connesse con la gestione dell’emergenza". A seguito di una verifica sismica e della valutazione dello stato della struttura in legno alla fine del 2020 l’impianto è stato chiuso a causa delle carenze strutturali evidenziate. L’intervento prevede il ripristino delle condizioni generali di sicurezza statica dell’edificio, così da poter permettere il suo riutilizzo anche con la presenza di pubblico anche per attività sportive.

La Giunta aveva anche valutato la demolizione dell’attuale struttura datata 1983 e successiva ricostruzione optando poi per la ristrutturazione. A fine giugno è stato approvato il progetto esecutivo e ora sarà avviato l’iter per la gara d’appalto. L’incarico professionale per la progettazione esecutiva è stato affidato all’architetto Roberto Buccione dello studio Buccione Architects di Roma. "La collaborazione con l’architetto Buccione che, da ex atleta olimpionico, si è fatto interprete di ciò che rappresenta per Fabriano e per sue società sportive la mancanza del proprio Palasport – ha spiegato il sindaco Daniela Ghergo - ci ha consentito di accelerare i tempi, nonostante le difficoltà subentrate e impreviste dopo il nostro insediamento".

L’intervento che richiede un investimento di 4,3 milioni di euro, è così finanziato: 2.350.000 euro tramite mutuo attraverso l’Istituto per il Credito Sportivo, 500mila euro di contributo della Regione Marche e 1.450.000 euro di fondi di bilancio, come previsto dalla variazione approvata il 30 maggio scorso. Prevista la sostituzione dell’intera copertura con la completa sostituzione delle travi in legno lamellare e una rivisitazione dell’attuale configurazione. Verranno rinforzati i setti di appoggio delle travi ed eseguita la connessione degli stessi in fondazione. Previsto anche l’adeguamento sismico delle tribune, nuove tamponature perimetrali esterne, nuovi infissi, impianti elettrici e impianto antincendio.

Sara Ferreri