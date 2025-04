Palascherma, c’è la firma. Possono partire i lavori per il grande impianto

Si temeva che i fondi sarebbero stati perduti con la caduta del governo cittadino ma non sarà così. Il 28 febbraio è pervenuto al protocollo del Comune l’accordo sottoscritto tra Sport e Salute spa e il Comune di Osimo con il quale le parti si impegnano a cooperare per la realizzazione della nuova palestra multidisciplinare per lo sport scherma e arti marziali alla Vescovara di Osimo. Sport e Salute autorizza quindi l’ente beneficiario a realizzare l’intervento con risorse a valere sul Fondo per un importo massimo di un milione e mezzo di euro mentre il Comune si impegna a stanziare a titolo di compartecipazione la restante parte necessaria per il completamento dell’intera opera. L’iter del progetto, iniziato sotto l’amministrazione di centrosinistra con il sindaco Simone Pugnaloni, aveva visto ottenere ad agosto 2022 un finanziamento da parte del Dipartimento dello sport con la firma dell’allora sottosegretario Valentina Vezzali per un milione e mezzo di euro. L’opera prevede la compartecipazione del Comune per un milione e 800mila euro, risorse disponibili attraverso un mutuo già acceso da tempo.