"Palascherma, museo e scuola: salta tutto"

L’anno delle elezioni e dimissioni del sindaco Francesco Pirani termina oggi e diverse sono le opere a rischio di realizzazione. C’è ad esempio la scuola primaria di Campocavallo: una parte è finanziata da avanzo libero ma l’ultima amministrazione ha siglato un indirizzo per realizzare un secondo stralcio per migliorare la viabilità che allungherà i tempi: "Era tutto pronto per partire, questa modifica si poteva fare con calma – dice l’ex sindaco Simone Pugnaloni che ha scritto al commissario prefettizio per "salvare" altre due opere -. Il Comune è abituato a fare miracoli negli ultimi giorni dell’anno. Redigere due determine a contrarre per avviare le gare del Museo del Covo a Campocavallo e del Palascherma alla Vescovara, pronti per essere appaltati da mesi. Ora l’appello lo rivolgo alla commissaria Branca che corra ai ripari nell’immediatezza. Se entro il fine mese non si sblocca la situazione di stallo, è a repentaglio non solo la loro realizzazione ma ci espone al rischio della revoca dei finanziamenti sovracomunali. Senza risorse della Regione e dello Stato Osimo dovrà dire addio a due infrastrutture che attendeva da anni".

Nel contempo la politica cittadina si sta riorganizzando, tanto che il leader delle Liste civiche Dino Latini afferma: "Il nostro progetto per Osimo resta solido. Continuiamo a impegnarci con determinazione, fedeli alla fiducia che ci è stata accordata dagli elettori, ed a servizio di tutti i cittadini osimani. Per il 2025 il nostro unico obiettivo è non arrendersi a dimissioni dettate dal rancore, ma restare al nostro posto, lavorando con spirito inclusivo e nel rispetto di tutti, per il bene della città".

Poi aggiunge: "Per poter erogare contributi alle associazioni, è necessario che i fondi siano stanziati. Noi abbiamo votato a favore della variazione di bilancio, confermando il nostro impegno. Dal 2019 ad oggi, la Regione Marche ha stanziato oltre 600mila euro per la pista ciclabile che include anche Osimo. Tuttavia, ci viene riferito che tali fondi non siano stati utilizzati. Questi fondi sarebbero ora cruciali per ripristinare il tratto della pista ciclabile danneggiato dalla piena del fiume e per completare l’anello".

L’ex vicesindaco Monica Bordoni torna su un’altra criticità: "In risposta alle tante richieste di intervento circa il ripristino del punto trasfusionale presso l’ospedale di Osimo, rispondo che stiamo facendo il possibile. Ieri c’è stato un summit tra i tecnici informatici in capo al Dirmt e all’Inrca per garantire che il problema della connessione di rete venga risolto permettendo così di ripristinare la piena operatività della sede. Nel frattempo, grazie alla collaborazione del direttore generale Maria Capalbo, da noi prontamente contattata, è stata trovata una soluzione per la condivisione del locale con l’anestesista".

Silvia Santini