"Palascherma ok, a rischio la scuola a Campocavallo"

Osimo

"Molti pensano che il commissario abbia la bacchetta magica, ma le procedure sono tutte stabilite dalla legge, spesso lunghissime, e il mio ruolo non si sostituisce mai alle decisioni politiche. Vorrei individuare alcune opere pronte per essere portate avanti che possono andare avanti".

E’ il commissario prefettizio Grazia Branca, alla guida del Comune di Osimo, a sottolineare i limiti della sua azione.

E per questo si è sentita di rassicurare coloro che temono che siano a rischio alcune opere pubbliche per la perdita dei fondi.

"Per quanto riguarda la scuola primaria di Campocavallo è stato rilevato un errore di progettazione e in più un diverso orientamento che ha dato l’amministrazione uscente ha imposto scelte diverse rispetto all’inizio e bisogna capire se si può realizzare", ha detto dal municipio.

Una parte della scuola è finanziata da avanzo libero ma l’ultima amministrazione comunale, quella targata Pirani, ha siglato un indirizzo per realizzare un secondo stralcio per migliorare la viabilità che allungherà i tempi: "Era tutto pronto per partire, questa modifica si poteva fare con calma", aveva detto e ribadisce oggi l’ex sindaco Simone Pugnaloni che a dicembre ha scritto al commissario prefettizio per "salvare" altre due opere.

Il commissario ha fatto il punto anche su quelle: "Il palascherma, il cui progetto prevede la sua costruzione alla Vescovara, non rischia di perdere il finanziamento del ministero dello Sport. Al museo del Covo è stata concessa una proroga al Comune per la stipula della convenzione (60 giorni) e siamo nei tempi. Stiamo valutando la convenzione imposta da Sport e salute che è impegnativa per il Comune. Non ho intenzione di far perdere i contributi. Sempre per il museo ho chiesto alla Regione di ribadire il finanziamento per il 2025 e non ci dovrebbero essere problemi".

Con i fondi del Pnrr nel contempo è stato finanziato anche l’ampliamento dell’asilo Colfiorito in via Tonnini, in zona Sacra Famiglia, con 170mila euro per la realizzazione della mensa e di nuove aule e il rifacimento dell’ex chiesa San Filippo per un milione e mezzo di euro.

Proprio qualche giorno fa poi la commissaria ha approvato il progetto definitivo per l’adeguamento sismico e la sistemazione del tetto dell’edificio di culto. La convenzione tra Comune, Ministero e Soprintendenza ha velocizzato l’operazione, il Viminale-Fec provvede ad erogare direttamente i pagamenti al soggetto affidatario del servizio individuato dal Comune.

Silvia Santini