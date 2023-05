"Palasport, intercettati 2 milioni a tasso zero"

di Sara Ferreri

Basket a rischio ridimensionamento, dopo il j’accuse dell’opposizione la maggioranza fa quadrato attorno al sindaco Daniela Ghergo e annuncia l’impegno del credito sportivo italiano per il finanziamento della ristrutturazione del PalaGuerrieri chiuso da oltre due anni. "Riprovevoli, distorsive della realtà e dettate da un evidente intento demagogico, oltre che irrispettose dell’intelligenza e del buon senso dei cittadini fabrianesi – rimarcano i tre capigruppo Andrea Anibaldi (Rinasci Fabriano), Paolo Paladini (Pd) e Riccardo Ragni (Progetto Fabriano) – sono le accuse rivolte dal consigliere Silvi e da qualche altro esponente dell’opposizione nei confronti del sindaco (a cui l’opposizione chiede di rimettere la delega allo Sport, ndr) e dell’amministrazione sull’onda delle recenti dichiarazioni del presidente della Janus Basket Fabriano". "Quando l’attuale Giunta si è insediata – aggiungono – nulla era stato fatto dalla precedente in quasi due anni per consentire la riapertura del PalaGuerrieri. Nessun intervento previsto, progettato e finanziato. Al contrario, la Giunta che ci onoriamo di sostenere ha posto fin da subito la questione del Palasport in cima alla scala delle priorità: dopo il suo insediamento, ha inserito immediatamente l’intervento nel piano delle opere pubbliche e poi messo a bilancio, progettato e finanziato. Sono state indicate dal sindaco e dall’assessore Vergnetta, con la massima chiarezza e trasparenza, quelle che saranno le fasi della ristrutturazione e le tempistiche ipotizzabili caratterizzanti le varie fasi dell’intervento. Ma vi è di più – aggiungono –. Dato che la giunta Santarelli non si era neppure premurata di predisporre uno straccio di progetto, rendendo così impossibile l’accesso ai fondi del Pnrr, l’attuale amministrazione si è prodigata al fine di reperire una parte consistente dei 4 milioni necessari l’opera. Anche questo obiettivo è stato raggiunto, considerato che 2 milioni proverranno da un finanziamento a tasso zero, senza interessi, erogato dal credito sportivo nazionale, così consentendo un significativo risparmio di spesa per il Comune e i cittadini". "A seguito delle lamentele rivolte dal presidente Janus Basket Di Salvo nei confronti dell’imprenditoria locale – aggiungono dalla maggioranza – il sindaco ha immediatamente convocato le categorie coinvolte e tutti i soggetti interessati per affrontare e tentare in tutti i modi di risolvere il problema. I fatti sconfessano le strumentali accuse provenienti dal consigliere Silvi. Non esiste un solo valido motivo in grado di giustificare la sua richiesta di attribuzione ad un’altra persona della delega allo sport, che il sindaco Ghergo sta seguendo a tempo pieno e con il massimo impegno".