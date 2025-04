PalaTriccoli al buio, il Comune aggiusta tutto

Quaranta anni e sentirli tutti. Definito, non senza un pizzico di enfasi ‘il tempio del gioco e dell’agonismo’ il Palatriccoli di Jesi continua a mostrare, non sempre riuscendo a nasconderli, i segni dell’età. Ufficialmente inaugurato nel 1987 con il pienone della semifinale scudetto tra Falconara e Modena, l’impianto di Via Tabano si trova suo malgrado, e inevitabilmente, a fare i conti con acciacchi e acciacchetti di varia natura. Le caldaie che smettono di funzionare in anticipo rispetto alle previsioni, l’acqua piovana che penetra all’interno arrivando a sfiorare gli spettatori della tribuna centrale, i tabelloni luminosi che funzionano a scartamento ridotto (attualmente meno del 50%). Tutto, va detto, legato alla vetustà dell’impianto che a incuria o cattiva volontà di persone ed enti preposti alla sua manutenzione.

L’ultimo episodio è dell’altro ieri: 29esimo minuto della partita di pallacanestro tra la General Contractor e il Golfo Piombino, un clic improvviso e la luce che se ne va, buio pesto al palasport e in tutta la zona circostante il colle di Tabano. Dieci secondi e … di nuovo … fiat lux! Nelle strade, nelle case, in tutto il circondario tranne che all’interno del palas. Partita sospesa, in passato era già capitato, anche stavolta prima di riprendere il gioco sarebbe passata la solita canonica mezz’ora il tempo necessario ai riflettori che illuminano il parquet di ‘raffreddarsi’ e tornare a fare il proprio dovere.

A tranquillizzare tutti sulle prossime, imminenti, migliorie, il vice sindaco assessore allo sport Samuele Animali. "Nella proposta di piano finanziario presentato dalla società JesiServizi - la nota di Animali – sono stati considerati come da effettuare gli interventi di sostituzione dell’impianto di illuminazione del palasport, del (notizia per gli appassionati di calcio) polisportivo Cardinaletti e dello stadio Carotti. I benefici di tali interventi sono stati stimati in euro 50mila annui circa, a partire dall’anno 2026, e per tutti gli anni successivi i benefici derivanti dell’efficientamento degli impianti di illuminazione sono stati considerati nel PEF a partire dall’anno 2026. In contemporanea sono stati richiesti i preventivi per l’acquisto dei corpi illuminanti sostitutivi e per la posa in opera. I lavori sono previsti durante il fermo dell’attività sportiva (affidamento entro maggio/giugno ed esecuzione mese di luglio e comunque entro la prima metà di settembre". Come dire a inizio prossimo campionato.

Soddisfazione alla General Contractor al momento della sosta squadra in difficoltà e punteggio in equilibrio, dopo non c’è più stata partita. Il nuovo impianto? Senza fretta, grazie...

Gianni Angelucci