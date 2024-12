PalaTriccoli, allarme rotto. Notti insonni per i residenti

Suona ancora l’allarme al Palatriccoli e per tre ore e mezzo rende a tanti residenti della zona le notti insonni. E’ accaduto nella notte tra lunedì e martedì, ma era già avvenuto l’ultima settimana di novembre. Si tratterebbe di un malfunzionamento dell’impianto dovuto a delle infiltrazioni d’acqua. Un problema noto alla Uisp che gestisce l’impianto e all’amministrazione comunale che sarebbe a caccia di fondi. "Il problema è che l’allarme piuttosto vetusto, attivandosi internamente, probabilmente per delle infiltrazioni, non lancia l’alert al custode (quindi il suono continua a riecheggiare per tutta la notte, ndr) – spiegano dalla Uisp -. Un problema che necessita di manutenzione straordinaria per la quale sono già stati effettuati dei sopralluoghi. Non possiamo disattivarlo vista la sua importante funzione". Ma i residenti lamentano notti insonni. "Anche questa notte per l’ennesima volta si è attivato l’allarme al Palatriccoli e per l’ennesima volta non è intervenuto nessuno ed ha squillato dalle 3 alle 6.30 – lamenta un residente. Ma i cittadini che abitano in questa zona cosa hanno fatto tanto di male, costretti a espiare tale pena?’".

sa. fe.