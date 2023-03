PalaTriccoli, caldaie ok con gli oneri di Amazon

I primi oneri di urbanizzazione del mega hub Amazon all’Interporto per rinnovare le vecchie caldaie al Palatriccoli che ha rischiato lo stop delle attività sportive. "Arriva la prima tranche di oneri di urbanizzazione da parte di Amazon pari a 850mila euro – rimarcano da JesiAmo -. A beneficiarne immediatamente, per circa un terzo, la centrale termica del Palazzetto dello Sport e di riflesso l’assessore Samuele Animali: proprio chi non si è mai espresso a favore dell’arrivo in città del colosso americano ne prende vantaggio politico". "E’ stato approvato un intervento urgente sul Palatriccoli – spiega l’assessore Samuele Animali - che prevede la sostituzione delle caldaie e il rifacimento della copertura per 275mila euro. Fa seguito ad altri interventi non più differibili disposti nelle scorse settimane presso il campo da rugby ed il campo Petraccini. Al Palasport purtroppo si è rischiata più volte la chiusura a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e delle infiltrazioni sui locali che lo ospitano, come ha ripetutamente evidenziato il gestore, fino a che la situazione non è divenuta insostenibile. Ci sono diverse altre manutenzioni straordinarie da programmare e realizzare, anche per evitare di dover intervenire in emergenza, come ora".

Del progetto Amazon e in particolare delle sue ricadute sulla viabilità, visto che sull’area lavoreranno oltre mille persone assunte direttamente dal colosso americano più tutto ciò che gli ruoterà attorno si è discusso martedì in consiglio . Giancarlo Catani (PattoxJesi) ha presentato un’interpellanza sulla domanda residenziale che il progetto comporterà e caldeggiando la ripartenza di aree edificabili oggi bloccate visto il numero di persone che vi lavoreranno. "Non è nostra intenzione – ha replicato il sindaco Fiordelmondo – cementificare ulteriormente, ma piuttosto riportare alla luce i cosiddetti buchi neri: quei cantieri residenziali che sono rimasti in sospeso e che potremo riprendere in mano per riqualificare gli spazi urbani". Poi sulla viabilità: "Dovremo fare in modo che circolino meno auto possibili e la soluzione più funzionale è di certo quella di sfruttare la rete ferroviaria che passa dentro l’Interporto. E’ anche la soluzione più complessa da attuare ma ci stiamo già muovendo con Amazon, gli altri soggetti coinvolti e i referenti della rete ferroviaria per attivare questa soluzione".

Sara Ferreri