PalaTriccoli, ecco la nuova luce

Completato l’intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione del palazzetto dello sport Ezio Triccoli. Era atteso da tempo, visti i disagi verificatesi negli ultimi anni. "L’obsolescenza dei proiettori presenti e la difficoltà al reperimento dei ricambi – spiegano dal Comune - hanno reso infatti necessaria la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con fari al led di ultima generazione. La sostituzione garantisce da un lato una migliore luminosità sul campo da gioco sia dal punto di vista della resa a terra sia dal punto di vista dell’uniformità, dall’altro un importante efficientamento energetico con conseguente risparmio economico. In passato i problemi di illuminazione avevano addirittura messo a rischio la disputa di campionati e tornei a seguito di rilievi puntuali da parte di squadre e arbitri. Ora, con questo intervento, finanziato con risorse di bilancio comunale per 115mila euro, la questione è definitivamente risolta. A completamento dell’opera, sarà installato un sistema di gestione della luce che permetterà di ottimizzare ulteriormente gli assorbimenti elettrici, calibrando puntualmente l’intensità luminosa in funzione della manifestazione o dell’evento sportivo".

Il progetto prevede anche "l’adeguamento antincendio della struttura. A tal fine sono stati già montati i maniglioni antipanico, mentre prossimamente sarà completata sia la sostituzione dei punti luce di emergenza che dei punti fumo, nel rispetto dell’evoluzione della normativa".