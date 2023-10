Palaveneto, Maggioranza Chiede Aggiornamenti su Recupero Impianto

Sarà la maggioranza stessa in consiglio comunale a chiedere informazioni aggiornate sulla situazione del Palaveneto.

Nello specifico l’obiettivo dell’interpellanza sarà quello di capire lo stato dell’arte sotto l’aspetto delle procedure legate al recupero dell’impianto sportivo di via Veneto, passato dalla partita della Rigenerazione Urbana al Pnrr. In vista della prossima seduta del consiglio comunale, fissata al momento per il 18 ottobre, i consiglieri di maggioranza Teodoro Buontempo (Ancona Protagonista per Silvetti) e Francesca Bonfigli (Fratelli d’Italia) presenteranno un’interrogazione urgente rivolta all’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini: "Ascolteremo dalla sua voce a quale punto è l’iter per il via ai lavori di recupero del palas in centro _ spiegano Buontempo e Bonfigli _. Sappiamo che gli uffici stanno lavorando in tal senso e parte delle risposte lo stesso Tombolini le ha fornite proprio a voi del Carlino. Al tempo stesso chiederemo se, nel frattempo, sia possibile limitare i raid dentro l’edificio e fornire degli strumenti che possano fungere da deterrenti, pensiamo alla sorveglianza e a una ulteriore protezione degli ingressi. Il problema è serio, a due passi dal Palaveneto c’è una scuola (Leopardi, ndr.) e quel degrado non va bene". In attesa delle risposte della giunta sul tema attraverso lo strumento delle interrogazioni, il problema resta vivo ogni giorno. Gli interventi e i servizi specifici organizzati dalla questura di Ancona sono frequenti e hanno portato a una serie di risultati, sia nell’area del palas che altrove. È molto probabile, infatti, che le bande di giovani che frequentano lo spazio esterno del palazzetto siano composte più o meno dagli stessi elementi che per mesi hanno reso la vita difficile ai residenti di via Oberdan e della parte bassa di Capodimonte e agli operatori della scuola Faiani. L’attività di contrasto e l’applicazione di una serie di misure ha risolto il problema specifico, ma è chiaro che lo stesso potrebbe riemergere altrove come sta accadendo al Palaveneto. Nelle ultime settimane nei pressi del civico 14b si sono verificati una serie di fatti di cronaca. Dai blitz delle forze dell’ordine per spaccio e consumo di droga a una serie di incendi all’interno del palas, l’ultimo sabato scorso, per fortuna domato dai vigili del fuoco. Non si contano più i danni, per non parlare della sporcizia e dei cumuli di rifiuti nella zona.