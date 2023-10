PalaVeneto, non solo varchi chiusi: "Demoliremo subito una parte"

Prima la bonifica e la chiusura di tutti i varchi d’ingresso alla struttura, poi il via alla demolizione prioritaria del plesso dove trovano spazio gli spogliatoi. In attesa di far partire il cantiere per la riqualificazione nell’ambito del programma di ‘Rigenerazione urbana’ del Pnrr, il Comune corre ai ripari sul Palaveneto. È stato l’assessore con delega alla sicurezza, Giovanni Zinni, a fornire il particolare dell’intervento di demolizione di una parte del plesso chiuso dal 2019 e da allora in forte stato di degrado: "Presto il via libera all’appalto di demolizione del corpo spogliatoi per ridurre ulteriormente gli spazi di intrusione e scongiurare altri problemi di ordine pubblico e di sicurezza – ha annunciato Zinni – Stiamo pensando pure al monitoraggio del cantiere, una volta istituito, attraverso un sistema di videosorveglianza. Nel frattempo dopo il sopralluogo di martedì abbiamo predisposto la chiusura di tutte le inferriate e delle porte del primo livello rispetto al piano stradale. Altro dettaglio importante, andremo a murare tutte le porte che collegano le palestre agli ambienti principali per formare ulteriori fronti di passaggio".

Al sopralluogo erano presenti il comandante della polizia locale, Marco Caglioti, i dirigenti dell’ufficio lavori pubblici, a partire dall’ingegnere capo Stefano Capannelli, e funzionari della questura di Ancona, molto interessata affinché torni la serenità in quel cantiere. La raffica di incendi dolosi e soprattutto le frequenti intrusioni di bande di balordi e tossici stanno preoccupando da tempo i residenti. Fino a qui la prevenzione, ma c’è poi la parte operativa legata all’intervento di recupero. L’ex assessore al bilancio, Ida Simonella (che si è occupata a lungo dei fondi Pnrr nela fase finale della precedente legislatura riuscendo a portare a casa progetti per quasi 60 milioni di euro), ha chiesto lo stato delle cose - dai tempi all’impresa individuata - direttamente al responsabile dei lavori pubblici: "Abbiamo superato la fase pre-progettuale, quello definitivo è ok, attendiamo il parere con le integrazioni per arrivare all’esecutivo e poi alla stipula del contratto entro la fine di novembre. In questo momento c’è dibattito sulla fluttuazione dei fondi a livello ministeriale (finanze e infrastrutture, ndr), ma grazie alle interlocuzioni del sindaco a Roma abbiamo la certezza che tutti i progetti di Ancona saranno contrattualizzati e avranno copertura finanziaria".