Palazzetto Baviera: sala dedicata a Veil

La sala conferenze del Palazzetto Baviera di Senigallia sarà intitolata a Simone Veil, prima donna eletta Presidente del parlamento europeo e prima donna a presiedere il Parlamento europeo eletto a suffragio universale e diretto. Lo ha deciso il Consiglio comunale, votando all’unanimità la proposta del Presidente del Consiglio, Massimo Bello, contenuta in una mozione a firma dello stesso presidente Bello, che ha ricordato in aula come la figura si Simone Veil . "È stata un simbolo anche nelle battaglie per la parità di genere – ha aggiunto il Presidente Bello - che hanno lasciato il segno in Francia e in tutta Europa, oltre al suo impegno per dare voce ai più deboli, evitando che il continente europeo diventasse nuovamente terra di conflitti. Il contributo di Simone Veil alla storia delle istituzioni comunitarie è stato di alto profilo e, se il Parlamento Europeo ha acquistato negli anni un ruolo più centrale nella politica europea, è stato anche grazie a lei". La sala di un edificio ricco di storia: "Le istituzioni locali hanno il dovere di ricordare e porre quale obiettivo della propria azione territoriale esempi illuminati della storia di quelle donne e di quegli uomini, che sono riusciti a disegnare un progetto autentico e di vasta portata, che è stata ed è l’unione europea" - conclude Bello -