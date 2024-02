Palazzetto dello sport: "Serve un’area cani"

"Si realizzi finalmente un’area cani nella zona del palazzetto dello sport: la convivenza tra animali e persone che qui corrono e vanno in bicicletta è divenuta molto pericolosa". I residenti continuano a chiederlo anche con petizione e l’Amministrazione comunale si muove per la ricerca degli sponsor. La giunta Fiordelmondo ha disposto di selezionare sponsor "disponibili a collaborare alla realizzazione e gestione di una nuova area di sgambatura cani in via del Burrone e alla manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione delle aree cani già presenti nel territorio comunale". Del resto i residenti hanno chiesto a gran voce di "trovare soluzione alla situazione che si è creata nelle zone limitrofe al campo sportivo Cardinaletti di via Tabano e di via del Burrone dove, non essendoci un’area adeguatamente attrezzata e recintata, i cani vengono lasciati liberi di scorrazzare attorno agli impianti sportivi e lungo la pista ciclo/pedonale esistente, causando inconvenienti tra i detentori degli animali e i fruitori della suddetta pista".