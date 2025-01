Palazzina chirurgica al Profili: passi avanti

Ha preso il via ufficialmente il processo per la costruzione della nuova palazzina chirurgica all’ospedale "Profili" di Fabriano. Durante la seduta di ieri dell’Assemblea Legislativa delle Marche, l’assessore all’edilizia sanitaria e ospedaliera Francesco Baldelli ha annunciato gli ultimi sviluppi relativi al progetto. Lo scorso 19 novembre il servizio regionale, dopo aver completato la progettazione del nuovo polo delle Emergenze Urgenze, ha trasmesso il decreto dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione che autorizza e concede un contributo per la realizzazione dell’opera. Il 13 gennaio scorso l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona ha definito i criteri di valutazione per la gara d’appalto e ha trasmesso la documentazione alla Stazione Unica Appaltante che ha provveduto ad inoltrarla ad Anac per il controllo preventivo previsto dalle normative relative agli interventi finanziati con i fondi Sisma 2016. Poi si procederà alla gara. "Con un approccio pragmatico e grazie a una filiera istituzionale ben coordinata, siamo ora in grado di avviare la realizzazione di un’opera moderna, efficiente e ben strutturata - dichiara la consigliera regionale FdI Mirella Battistoni -. Già il 29 ottobre scorso la Cabina Sisma presieduta dal Commissario alla Riparazione e ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli aveva raggiunto l’intesa per incrementare il finanziamento portandolo da 20,6 a oltre 21,2 milioni di euro".