"Palazzina chirurgica all’ospedale: solo parole, è ancora tutto fermo"

"E’ purtroppo un film già visto. Ogni anno la Giunta Acquaroli, annuncia in modo roboante l’imminente realizzazione della palazzina chirurgica all’ospedale Profili di Fabriano. Ma gli annunci e le promesse rimangono tali, creando false aspettative nei confronti di amministratori locali e delle loro comunità". Così dal consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo che parla di "opera attesa da anni, che era stata prevista alla fine della precedente legislatura dalla Giunta Ceriscioli e inserita nella programmazione dei lavori pubblici e approvata il 26 maggio 2020 dal consiglio regionale". "L’Amministrazione regionale di centrosinistra – incalza il consigliere democrat - aveva reperito le risorse necessarie, avviando il bando di gara per la progettazione esecutiva. Purtroppo con la giunta regionale di centrodestra tutto è rimasto fermo. L’intervento è previsto ogni anno nel programma delle opere pubbliche si fanno annunci e i costi intanto lievitano esponenzialmente: si è passati da 12 a 20 milioni di euro in pochi anni, con l’l’adeguamento dei prezzari. E dall’approvazione dell’ultimo programma triennale a inizio agosto sono passati altri due mesi e mezzo e nulla è cambiato. La comunità fabrianese e dell’entroterra avrebbe grande bisogno di questa palazzina che consentirebbe anche di ampliare gli spazi, rispondendo adeguatamente alla domanda crescente e riducendo di conseguenza le liste di attesa. Ma la giunta Acquaroli - conclude - come in tante altre circostanze, si dimostra totalmente incapace di dare risposte adeguate ai cittadini marchigiani".