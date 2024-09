"Palazzina chirurgica senza finanziamenti"

"La palazzina chirurgica dell’ospedale Profili rimane ancora senza copertura finanziaria". La denuncia arriva dalla consigliera regionale democrat Manuela Bora che attacca anche sulla carenza di medici di famiglia e pediatri a Staffolo e Serra San Quirico. Mentre oggi alle 21 alla Croce Azzurra si terrà il tavolo aperto sulla sanità montana organizzato dalle forze di opposizione. "Nelle Marche è diventato impossibile curarsi – rimarca la consigliera Bora - ogni giorno i cittadini si confrontano con disservizi e disagi: liste di attesa infinite, pronto soccorso che non riescono a rispondere alle richieste di assistenza, mancanza di personale medico sanitario, blocchi ricorrenti del Cup. A questo, si aggiungono i ritardi dell’edilizia sanitaria e i tagli agli investimenti, emblematico il caso della palazzina chirurgica dell’ospedale di Fabriano che rimane ancora senza copertura finanziaria e per la quale ho già depositato lo scorso luglio un ulteriore atto ispettivo per conoscere la data di pubblicazione della procedura di gara per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di costruzione della palazzina". "La sanità pubblica nelle Marche è allo sbando e con queste premesse tra poche settimane ospiteremo ad Ancona il G7 Salute - aggiunge Bora - assisteremo all’ennesima, goffa passerella mediatica di una filiera che sta perdendo pezzi da Roma alle Marche". Sono due le interrogazioni presentate dal Pd regionale "per denunciare la mancanza di medici di medicina generale nel Comune di Staffolo e di pediatri nel Comune di Serra San Quirico". "Chiediamo alla Giunta Acquaroli - spiega Bora - di adottare provvedimenti immediati, capaci di garantire in maniera strutturale la presenza di medici di riferimento per entrambi i territori, così da ripristinare il diritto alla salute di adulti e bambini, che oggi invece risulta compromesso". "A quattro anni dal suo insediamento, anche sulla sanità questa Giunta regionale non ha mantenuto le promesse - attacca la consigliera dem - Le aree interne sono state abbandonate e la medicina territoriale è rimasta lettera morta". Per Staffolo rimasto per la seconda volta in poco tempo senza medico di famiglia Ast Ancona ha annunciato un interpello che però secondo il sindaco Sauro Ragni rischia di andare deserto: "La sorsa settimana abbiamo chiesto alla Regione di dichiarare Staffolo "zona carente di medici di base", per ottenere un’attenzione prioritaria e risorse dedicate. Di ripristinare le due "ex condotte mediche" con sedi primarie a Staffolo, per assicurare un servizio stabile e continuativo. Attendiamo le risposte".

Sara Ferreri