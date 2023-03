Palazzina emergenze: è scontro sui lavori

Botta e risposta tra Mangialardi (Pd) e Ciccioli (FdI) sulla situazione della palazzina per le emergenze dell’ospedale di Fabriano e Senigallia. "Purtroppo temo che le giustificate preoccupazioni sui ritardi relativi alla realizzazione della Palazzina per le emergenze accanto all’ospedale Profili resteranno senza risposta o più verosimilmente l’assessore regionale Baldelli e il capogruppo di FdI Ciccioli improvviseranno il solito giro di parole per tentare di mascherare l’unica verità, e cioè che questa giunta regionale non è in grado di dare risposte ai problemi della sanità regionale - attacca il capogruppo Pd - d’altra parte la situazione è identica a quella di Senigallia: anche qui Baldelli e Ciccioli vanno annunciando da oltre un anno l’imminente avvio dei lavori della Palazzina per le Emergenze, di cui ancora non si vene neanche un mattone". "Un disco rotto che suona sempre la stessa musica ripetendo bugie su bugie - replica Ciccioli - a Senigallia è in corso la progettazione, come da cronoprogramma dell’opera e i tempi sono pienamente in linea. Per Fabriano dobbiamo fare i conti con l’eredità della Giunta Ceriscioli, abbiamo comunque ripreso in mano questo ennesimo dossier, incrementando il budget dell’opera fino a 20 milioni di euro, completata la procedura di verifica, si avvierà l’appalto dei lavori la cui durata è prevista in 2 anni".