Palazzina emergenze: ora servono 20 milioni

La nuova palazzina delle emergenze, da costruire accanto all’ospedale Profili, costerà non più 12 ma ben 20 milioni di euro. Il budget a disposizione è cresciuto in maniera notevole, la Regione ha spiegato di aver lavorato per cercare i fondi mancanti che "arriveranno dall’Ufficio speciale per la ricostruzione". Una vicenda che va avanti da quasi sette anni (dal sisma del 2016) e che non è ancora in dirittura d’arrivo. Nei giorni scorsi il sindaco Daniela Ghergo aveva protestato per i ritardi annunciando anche la mobilitazione e il consigliere regionale Carlo Ciccioli (Fratelli d’Italia) aveva spiegato: "Al momento è in corso la fase di verifica. Una volta conclusa verrà avviato l’iter per l’appalto dei lavori. Il cantiere durerà due anni secondo il cronoprogramma progettuale redatto. Attendiamo le integrazioni al progetto esecutivo che sono state richieste per rendere la palazzina ancora più funzionale". Dunque ancora nessuna certezza sui tempi e questo fa crescere il malumore in città.

A farsi sentire anche l’ex sindaco Gabriele Santarelli: "Il sindaco ha tuonato: ‘Basta promesse’, ma è la prima a non aver fatto altro che ‘gridare’ sui suoi comunicati promettendo che sarebbe stata intransigente. A livello istituzionale zero assoluto. I tempi dei lavori della nuova palazzina non li decide la politica. Chiedere di avere tempi certi è una presa in giro. Oltretutto nel 2016 è stata fatta una scelta scellerata (dal Pd) quando stabilirono di utilizzare i fondi non per sistemare l’ala danneggiata ma per realizzare una nuova struttura che andrà a più che dimezzare i parcheggi a servizio dell’ospedale. Ma la giunta comunale ha mai incontrato gli assessori e i tecnici della Regione per avere chiarimenti e capire a che punto sta il progetto? Hanno mai incontrato Francesco Baldelli che è sempre disponibile e attento e con il quale noi ci siamo incontrati innumerevoli volte?".

E ancora: "E’ stata più convocata e riunita l’assemblea della conferenza dei sindaci di Area Vasta per parlare di queste cose? No, da giugno non è stata mai convocata. La Regione – aggiunge l’ex primo cittadino - non può essere sempre solo un soggetto da attaccare frontalmente per rimarcare la distanza politica. La Regione, anche se politicamente non ci piace, è un ente con il quale si deve collaborare. Quello della nuova palazzina è un non problema e nel frattempo nessuno parla più di pediatria e della carenza di spazi per gli ambulatori". L’opposizione intanto sta pensando di chiedere la convocare un nuovo consiglio comunale straordinario sulla sanità fabrianese che rischia di essere depauperata.

Sara Ferreri