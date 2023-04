Palazzo Baldeschi Balleani, è partito l’atteso cantiere

JESI

Partito l’atteso cantiere di ristrutturazione dello storico palazzo Baldeschi Balleani che si affaccia su piazza Federico II. Un edificio che stava cadendo a pezzi e che negli ultimi anni aveva richiesto l’intervento d’urgenza di vigili del fuoco e tecnici comunali per la messa in sicurezza degli intonaci la cui caduta rischiava di essere pericolosa per i passanti. Dopo l’acquisto all’asta (a 540mila euro su un prezzo a base d’asta di circa 720mila) il nuovo proprietario ha avviato le pratiche per l’attesa riqualificazione del palazzo nobiliare che si trova a due passi dal Duomo. Montata l’impalcatura ora stanno per partire i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico. Al lavoro c’è la 3T costruzioni Edili di Monte San Vito che dovrebbe mantenere la struttura interna con appartamenti e uffici. Il palazzo in stile rococò appartenuto alla famiglia Balleani poi legatasi quella dei Baldeschi, venne costruito nel 1720. Sarà risanata anche la balconata con ringhiera in ferro battuto sorretta da quattro statue maschili (telamoni) e la nicchia dove si trova una Madonna con bambino risalente al 1727. Il termine lavori è fissato per il 29 dicembre ma l’inizio del cantiere era indicato nel dicembre scorso e invece è slittato di alcuni mesi.