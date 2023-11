Palazzo Bisaccioni, i libri rari del prof Angeletti

Sarà presentata sabato (ore 18) a palazzo Bisaccioni, sede della Fondazione Carisj la donazione che nel giugno del 2022 il professore jesino Sergio Angeletti ha fatto alla Fondazione: 3.148 volumi e 321 fascicoli di riviste. L’archivio è costituito da volumi provenienti da tutto il mondo e di notevole interesse per la storia dell’editoria. Non pochi i veri e propri ‘gioielli’: primo fra tutti il "libro detto Buovo d’Antona", stampato nel 1516, ovvero mentre era ancora in vita Leonardo da Vinci. Eppoi un ‘Esiodo’ d’una ventina d’anni dopo, un ‘Buonanni’ il primo libro a stampa dedicato alle conchiglie del 1681, un ‘Calepino’ di inizio ‘600 e svariati altri, tutti andati in stampa circa tre secoli fa. Ben 6 volumi sono stati certificati, dalla Biblioteca Nazionale di Roma, come "unici esemplari esistenti in Italia" per cui sono venute a Jesi due studiose dall’università scozzese di Saint Andrews, dove si laureano i reali inglesi. Interverranno il presidente della Carisj Paolo Morosetti mentre lo studioso jesino, milanese d’adozione terrà una prolusione. La sua attività di divulgatore conta fra l’altro la consulenza per il Vocabolario Illustrato della Lingua Italiana di Devoto e Oli.